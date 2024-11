Pháp luật Cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc để GPMB dự án Khu công nghiệp Thọ Lộc UBND huyện Diễn Châu vừa qua đã tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc để giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thọ Lộc.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu Công nghiệp Thọ Lộc (giai đoạn 1) do Công ty TNHH VSIP Nghệ An làm chủ đầu tư, quy mô diện tích 500 ha. Hiện vẫn còn 8 hộ gia đình tại xóm 6 và xóm 7 xã Diễn Thọ với diện tích hơn 19,1ha chưa chấp nhận giải phóng mặt bằng do các nguyên nhân như chưa thống nhất diện tích đền bù, hỗ trợ mùa vụ…

Ban thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc huyện thông qua các quyết định. Ảnh: Mai Giang



Ban thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc huyện đã tổ chức, gặp gỡ, tuyên truyền, vận động, đối thoại với các cá nhân.

Tuy nhiên, các cá nhân vẫn không chấp hành Quyết định thu hồi đất của UBND huyện Diễn Châu, không phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện để giải phóng mặt bằng.

Sau khi thông qua các quyết định, ngày 11/11 vừa qua, Tổ công tác đã thực hiện cưỡng chế kiểm đếm về đất đai, tài sản là cây cối, hoa màu hiện có trên đất đối với các cá nhân trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Quá trình tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc được diễn ra theo đúng trình tự quy định của pháp luật, có sự tham gia chứng kiến của chính quyền địa phương, đảm bảo quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của công dân.

Sau khi hoàn thành việc kiểm đếm nếu các gia đình tiếp tục không chấp nhận sẽ tiến hành các bước, tiến đến cưỡng chế giải phóng mặt bằng trong thời gian tới. Ảnh: Mai Giang



Sau khi hoàn thành việc kiểm đếm, UBND huyện Diễn Châu tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, gửi đến các gia đình. Nếu các gia đình tiếp tục không chấp nhận sẽ tiến hành các bước, tiến đến cưỡng chế giải phóng mặt bằng trong thời gian tới.