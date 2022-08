Cựu giám đốc ban quản lý dự án huyện bị bắt

(Baonghean.vn) - Nghệ An là mảnh đất gắn bó mật thiết với nhà Tây Sơn nói chung và Hoàng đế Quang Trung nói riêng. Đây chính là nơi có vị trí địa chính trị quan trọng mang tầm chiến lược, chính vì vậy, Vua Quang Trung đã chọn Yên Trường - Dũng Quyết tại Nghệ An để xây dựng kinh đô của triều đại mới với tên gọi Phượng Hoàng Trung Đô, còn tên trấn vẫn giữ nguyên là Nghệ An mà không hề thay đổi. Tuy nhiên, một số bộ địa chí lớn của triều Nguyễn cho rằng, dưới thời Tây Sơn, tên gọi “Nghệ An” đã được đổi thành “Nghĩa An”.