Cứu hộ ôtô mùa mưa lũ: Các hãng xe tung gói hỗ trợ

CTVX10/10/2025 07:09

Nhiều khu vực miền Bắc ngập nặng sau bão, các hãng xe và đơn vị dịch vụ như Hyundai Đông Đô, Tasco, VinFast đã triển khai các chương trình hỗ trợ cứu hộ.

Hỗ trợ trực tiếp và miễn phí từ đại lý

Một trong những hành động kịp thời đến từ đại lý Hyundai Thành Công Đông Đô tại Hà Nội. Đại diện đại lý, ông Thanh Bình, Phó giám đốc Dịch vụ, xác nhận đang triển khai chính sách kéo xe miễn phí về xưởng cho các chủ xe Hyundai bị ảnh hưởng bởi ngập lụt tại tỉnh Thái Nguyên.

Ông Bình cho biết: "Hyundai Đông Đô đang có hỗ trợ kéo xe miễn phí cho các xe Hyundai từ Thái Nguyên về bên Hyundai Đông Đô để sửa chữa". Chính sách này áp dụng cho tất cả các dòng xe của thương hiệu Hyundai, không phân biệt đời xe hay nơi mua ban đầu. Theo thông tin từ đại lý, đã có khách hàng liên hệ để nhận được sự hỗ trợ này ngay sau khi chương trình được công bố.

Một chiếc Hyundai Creta bị ngập nước đang được xe cứu hộ kéo về xưởng dịch vụ.
Một chiếc Hyundai Creta bị ngập nước được kéo về xưởng dịch vụ của Hyundai Thành Công Đông Đô. Ảnh: Hyundai Đông Đô - CN Đông Anh.

Gói cứu hộ trả phí như một giải pháp dài hạn

Bên cạnh các chương trình hỗ trợ tình thế, thị trường cũng có những gói dịch vụ cứu hộ trả phí hoạt động thường xuyên. Điển hình là gói cứu hộ VETC RSA do Tasco cung cấp với chi phí 200.000 đồng mỗi năm. Gói dịch vụ này mang đến sự chủ động cho người dùng khi gặp sự cố trên đường.

Cụ thể, VETC RSA bao gồm các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ như kích bình ắc-quy, thay lốp dự phòng, tiếp nhiên liệu, và đặc biệt là dịch vụ cẩu, kéo xe. Phạm vi hỗ trợ áp dụng cho các trường hợp xe gặp tai nạn, đâm, lật, đổ nhầm nhiên liệu, thủy kích, hoặc các sự cố kỹ thuật khác. Mỗi lần cứu hộ, khách hàng được miễn phí cẩu, kéo trong phạm vi tối đa 100 km. Nếu quãng đường vượt quá giới hạn này, chi phí phát sinh là 22.000 đồng/km.

Thông tin chi tiết về các dịch vụ được bao gồm trong gói cứu hộ VETC RSA của Tasco.
Gói cứu hộ của VETC bao gồm dịch vụ cẩu, kéo xe gặp sự cố khi đang lưu thông. Ảnh: Tasco.

Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý các điều khoản miễn trừ trách nhiệm. Gói dịch vụ không áp dụng cho xe gặp sự cố khi đang ở nhà riêng, tầng hầm, garage sửa chữa, hoặc các trường hợp do người dùng cố ý gây ra, vi phạm pháp luật giao thông. Các xe không đáp ứng điều kiện an toàn kỹ thuật hoặc bị rơi xuống sông, hồ do lỗi chủ quan cũng không thuộc phạm vi bảo hiểm.

Các chương trình hỗ trợ từ nhà sản xuất

Trước đây, VinFast cũng đã triển khai các chương trình hỗ trợ khách hàng sau thiên tai. Cụ thể, sau ảnh hưởng của cơn bão số 10 (bão Bualoi), hãng xe Việt đã hỗ trợ 500.000 đồng cho mỗi chủ xe tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa để chi trả mức miễn thường bảo hiểm. Chương trình này áp dụng cho cả xe xăng và xe điện được kéo về xưởng dịch vụ trước ngày 5/10 và đã kết thúc vào ngày 20/10 cùng năm.

Đối với xe điện bị ngập nước, VinFast đã cung cấp dịch vụ kiểm tra miễn phí. Hãng cũng từng áp dụng chính sách không thu phí chênh lệch cho dịch vụ cứu hộ xe bị thủy kích tại Hà Nội, tuy nhiên chính sách này cũng đã kết thúc vào ngày 5/10.

Một chiếc xe VinFast trong khu vực bị ngập nước, minh họa cho các chương trình hỗ trợ của hãng.
VinFast từng có các chương trình hỗ trợ khách hàng có ôtô bị ảnh hưởng do ngập lụt sau bão. Ảnh: Việt Hà.

