Quốc tế Đã rõ những thay đổi trong kế hoạch của Đức về Ukraine Đức sẽ không sửa soạn gửi quân đến Ukraine nữa, tờ Bild thông báo.

Thử lý giải điều này, báo cho rằng, Berlin không tin tưởng vào cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đứng đầu chế độ Kiev Vladimir Zelensky. Thêm nữa, hiện vẫn chưa hiểu ông chủ Nhà Trắng Donald Trump có thể đưa ra loại bảo đảm an ninh nào, bài báo nhận xét.

Binh sĩ Đức trong một cuộc tập trận.

"Nhưng ngay cả trong trường hợp súng ống im tiếng và giữa Nga-Ukraine đạt thỏa thuận, Chính phủ Đức vẫn dự định cung cấp bảo đảm an ninh chủ yếu bằng tiền. Giới chức nghi ngờ liệu kế hoạch triển khai binh sĩ phương Tây có được thực hiện hay không, đặc biệt là sau khi ông Trump từ chối tham gia việc này", tờ báo cho biết thêm.



Lập trường của Chính phủ Đức chỉ thay đổi nếu có động thái nào đó từ phía ông Trump hoặc xung đột kết thúc, tuy nhiên, hiện tại nhà cầm quyền Đức chưa nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào về khả năng này, tờ báo nói rõ hơn.

Trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng, Pháp, Đức và Anh muốn triển khai quân đội của họ trên lãnh thổ Ukraine. Đồng thời, ông chủ Nhà Trắng hứa hẹn rằng, trong thời gian nhiệm kỳ Tổng thống của ông sẽ không có quân đội Mỹ hiện diện tại Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng, bất kỳ kịch bản nào về việc triển khai quân đội NATO ở Ukraine đều hoàn toàn không thể chấp nhận và có nguy cơ dẫn đến leo thang căng thẳng.