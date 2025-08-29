Quốc tế Ông Trump xem Ukraine là trở ngại trong khôi phục quan hệ với Nga Tổng thống Mỹ Donald Trump xem Ukraine là trở ngại chính trong việc khôi phục quan hệ với Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 18/8. Ảnh: Reuters

Theo RIA Novosti ngày 29/8, tạp chí Le Point (Pháp) trích dẫn nguồn tin cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump coi Ukraine là một trở ngại đối với việc khôi phục quan hệ với Nga và giải quyết hòa bình cuộc xung đột Ukraine.

"Ưu tiên của Tổng thống Trump là khôi phục quan hệ với Nga. Ukraine, theo ông ấy, chỉ là một trở ngại” – Le Point cho hay.

Trước đó ngày 28/8, Tạp chí Atlantic, trích dẫn các quan chức giấu tên, đã báo cáo rằng Tổng thống Mỹ không hài lòng với nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky và châu Âu vì những yêu cầu không thực tế của họ để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Cùng ngày, thư ký báo chí Nhà Trắng Carolyn Leavitt lưu ý rằng Washington thừa nhận rằng Moskva và Kiev chưa sẵn sàng chấm dứt cuộc xung đột ở giai đoạn này. Bà Leavitt nói thêm rằng Tổng thống Trump dự định đưa ra "những tuyên bố bổ sung" về tình hình ở Ukraine trongnhững ngày tới.

Nghị sĩ Duma Quốc gia Nga từ khu vực Crimea Yuri Nesterenko trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti cho rằng, Ukraine dưới sự lãnh đạo của ông Zelensky, đang phá hoại các cuộc đàm phán về việc giải quyết xung đột Ukraine và các sáng kiến hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Ông Zelensky tiếp tục tiến hành theo dõi đàm phán dựa trên các tiêu đề lớn không tương ứng với tình trạng thực tế, cũng như sự hỗ trợ của các nhà lãnh đạo châu Âu, do đó thực sự phá hoại cả quá trình đàm phán và các sáng kiến hòa bình của Tổng thống Trump”, nghị sĩ Nesterenko nói.

Theo ông, chính quyền Kiev và các nhà lãnh đạo của một số quốc gia châu Âu đang hành động cùng nhau để phá vỡ các cuộc đàm phán hòa bình, cũng như để có cơ sở cho việc tiếp tục và kéo dài cuộc xung đột quân sự.