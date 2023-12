Đại biểu HĐND tỉnh đề nghị tiếp tục chủ động, quyết liệt và linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu khách mời.

Trước khi tiến hành thảo luận tại hội trường, các đại biểu đã nghe Tổ trưởng 4 tổ thảo luận báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ vào sáng 6/12; theo đó, đã có hơn 300 đại biểu tham gia thảo luận tổ và đã có 53 lượt ý kiến.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Tại phiên thảo luận tại hội trường, đã có nhiều ý kiến thảo luận để làm rõ nhiều nội dung trong các báo cáo trình kỳ họp, cũng như kết quả thảo luận tại tổ.

Các ý kiến phát biểu đều đồng tình với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhất là đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ông Vương Quang Minh - Tổ trưởng Tổ 4 gồm đại biểu HĐND tỉnh thuộc các đơn vị bầu cử: Anh Sơn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn báo cáo kết quả thảo luận tổ. Ảnh: Thành Cường

Theo đó, trong năm 2023, đã có 25/28 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và vượt kế hoạch HĐND tỉnh giao, trong đó có những điểm sáng như: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài; triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng nhiều công trình, dự án quan trọng và một số dự án đã đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả; làm tốt công tác chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, nhất là bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế và chỉ rõ những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, các đại biểu đều thống nhất với các chỉ tiêu kinh tế, xã hội chủ yếu và 12 nhóm nhiệm vụ giải pháp UBND tỉnh đã đề ra.

Ông Mong Văn Tình - đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử huyện Quế Phong phát biểu thảo luận. Ảnh: Thành Cường

Về hoạt động của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ý kiến thảo luận đều thống nhất đánh giá cao kết quả, sự đổi mới về nội dung, phương pháp hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, cũng như sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Trong năm 2024, các đại biểu đề nghị, HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, quan tâm hơn nữa giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, việc thực hiện các kết luận giải trình, chất vấn, giám sát và các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua.

Trưởng ban Dân tộc tỉnh Vi Văn Sơn phát biểu giải trình ý kiến đại biểu. Ảnh: Thành Cường

Các đại biểu cũng đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chủ động, quyết liệt và linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn chuyển đổi số; quan tâm giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, dự án treo trên địa bàn tỉnh; đồng thời đề nghị UBND tỉnh rà soát, bãi bỏ, điều chỉnh, bổ sung hệ thống các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, xã hội theo hướng tập trung nguồn lực có hiệu quả, có tính khả thi và có tính lan tỏa cao.

Đối với các dự thảo nghị quyết, báo cáo trình kỳ họp, qua thảo luận tại tổ và tại hội trường, đa số các ý kiến đều thống nhất, có một số ý kiến tham gia vào các báo cáo và dự thảo Nghị quyết về quy định chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, xóm, khối, bản. Cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra đã tiếp thu để phục vụ cho phiên bế mạc và thông qua các nghị quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu phân tích và làm rõ thêm kết quả trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội năm 2023 và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024. Ảnh: Thành Cường

Tại phiên thảo luận ở hội trường, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã có phát biểu phân tích và làm rõ thêm kết quả trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội năm 2023 và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024.

Phát biểu bế mạc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình thay mặt chủ tọa kỳ họp đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo, các cơ quan thẩm tra nghiêm túc tiếp thu để hoàn chỉnh các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình phát biểu kết luận phiên thảo luận tại hội trường. Ảnh: Thành Cường