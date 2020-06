Đại biểu Quốc hội đề nghị Con Cuông đưa vấn đề xây dựng các tuyến đường vào đầu tư công trung hạn

Sáng 24/6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các ông: Lê Quang Huy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Công nghệ Quốc hội; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV tại xã Lục Dạ, huyện Con Cuông.

Nhiều vấn đề dân sinh trên địa bàn cũng đã được người dân kiến nghị. Cử tri Hà Văn Hợp cho rằng, cần nâng cấp tuyến đường từ Bồng Khê đến Môn Sơn, một trong những tuyến đường du lịch, nhưng hiện nay đã xuống cấp; đập tràn Khe Mọi nối Môn Sơn với Lục Dạ hàng năm bị ngập sâu trong nước lũ, ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại của người dân, nhất là các em học sinh, du khách.

Theo cử tri Lô Văn Tuất, tuyến đường từ Tân Hợp kéo đến bản Thỉn còn nhiều khó khăn phải đi vòng mất thời gian. Cũng theo cử tri Vi Văn Mạo, địa bàn bản Mét vào mùa khô không có nước sử dụng, phải đi lấy nước từ khe nhưng nước khe suối hiện nay cũng bị ô nhiễm, không đảm bảo.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu ghi nhận những kiến nghị của cử tri xã Lục Dạ, đồng thời trả lời một số vấn đề cử tri phản ánh, đề xuất. Cụ thể, đối với vấn đề cử tri kiến nghị tiêu chí liên quan đến người nghèo, hộ cận nghèo chưa thực sự công bằng, sẽ tiếp thu, phản ánh cơ quan có thẩm quyền để xem xét, điều chỉnh.

Vấn đề liên quan đến cầu, đường trên địa bàn theo như kiến nghị của cử tri, huyện Con Cuông cần đưa vào dự án đầu tư công trung hạn, cùng với đó kết hợp hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm, đón đầu các chủ trương, cụ thể là mục tiêu quốc gia đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số để triển khai.

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu giải đáp kiến nghị của cử tri. Ảnh: Đ.C

Cũng tại buổi tiếp xúc, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu cũng đã giải đáp một số thắc mắc của người dân xã Châu Khê, Chi Khê liên quan đến thủy điện Chi Khê. Đối với ý kiến cử tri Nguyễn Thị Lài tại xã Chi Khê cho rằng, vấn đề bà tố cáo không được các cơ quan chức năng giải quyết, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu cho biết, thứ nhất vấn đề cử tri nói không ai giải quyết là không có căn cứ, bởi thực tế cơ quan chức năng gồm công an, thanh tra đã làm và hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 1 bị can. Vấn đề dân sự của cử tri cần cung cấp cho cơ quan chức năng để tiếp tục giải quyết và trực tiếp là Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An.