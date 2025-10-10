Thứ Sáu, 10/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thời sự

Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội

Thành Duy 10/10/2025 14:56

Thiếu tướng Trần Đức Thuận - đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Khóa XV.

pho-chu-tich-quoc-hoi-thuong-tuong-tran-quang-phuong-trao-nghi-quyet-va-tang-hoa-chuc-mung-pho-chu-nhiem-uy-ban-quoc-phong-an-ninh-va-doi-ngoai-tran-duc-thuan.jpg
Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội trao Nghị quyết và tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại. Ảnh: daibieunhandan.vn

Lễ công bố diễn ra sáng 10/10 tại Nhà Quốc hội. Tại Nghị quyết số 1861/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Thiếu tướng Trần Đức Thuận - ĐBQH tỉnh Nghệ An, Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Khóa XV.

Thiếu tướng Trần Đức Thuận sinh ngày 20/9/1968, quê tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên trước đây, nay là xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ông có trình độ Thạc sĩ Luật.

Ông bắt đầu học tập và công tác trong Quân đội Nhân dân Việt Nam từ năm 1986, khi là học viên Trường Sĩ quan Pháo binh. Trong quá trình công tác, ông đã trải qua nhiều vị trí khác nhau tại Quân khu 4, đồng thời được đào tạo tại Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Cao đẳng Kiểm sát Hà Nội.

Trước khi trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Nghệ An gồm địa bàn thị xã Thái Hòa và các huyện: Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ (cũ) và đảm nhiệm cương vị Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội (nay là Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội) từ tháng 7/2021 đến nay, Thiếu tướng Trần Đức Thuận là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Đoàn đại biểu Quốc hội làm việc với UBND tỉnh trước Kỳ họp thứ 10

Đoàn đại biểu Quốc hội làm việc với UBND tỉnh trước Kỳ họp thứ 10

Xem thêm Thời sự

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      Thời sự
      Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO