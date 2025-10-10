Thời sự Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Thiếu tướng Trần Đức Thuận - đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Khóa XV.

Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội trao Nghị quyết và tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại. Ảnh: daibieunhandan.vn

Lễ công bố diễn ra sáng 10/10 tại Nhà Quốc hội. Tại Nghị quyết số 1861/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Thiếu tướng Trần Đức Thuận - ĐBQH tỉnh Nghệ An, Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Khóa XV.

Thiếu tướng Trần Đức Thuận sinh ngày 20/9/1968, quê tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên trước đây, nay là xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ông có trình độ Thạc sĩ Luật.

Ông bắt đầu học tập và công tác trong Quân đội Nhân dân Việt Nam từ năm 1986, khi là học viên Trường Sĩ quan Pháo binh. Trong quá trình công tác, ông đã trải qua nhiều vị trí khác nhau tại Quân khu 4, đồng thời được đào tạo tại Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Cao đẳng Kiểm sát Hà Nội.