Đại hội Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2022

(Baonghean) - Thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức từ đó góp phần thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của nhà nước về quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Báo Nghệ An và Quỹ chi trả dịch vụ môi trường rừng Nghệ An phối hợp tổ chức chuyên mục “Chính sách bảo vệ rừng và phát triển rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng” trên ấn phẩm Báo Nghệ An ra hàng ngày.