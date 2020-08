Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ, nhiệm kỳ 2020 – 2025 khai mạc phiên chính thức

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Phạm Bằng

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Thanh An – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam – Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Đức Cường – Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Cao Thị Hiền – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Nguyễn Ngọc Hà – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nguyễn Nam Đình – Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Phan Đức Đồng – Bí thư Thành ủy Vinh; cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành…

22/23 CHỈ TIÊU ĐẠT VÀ VƯỢT

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Bùi Thanh Bảo – Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2020 - 2025 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XX, trên cơ sở đó chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, muc tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cơ bản trong nhiệm kỳ tới.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Kỳ, nhiệm kỳ 2015-2020 nêu rõ: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 5 năm ước đạt 11,5%, với tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 7.666 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng. Giá trị gia tăng bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 42 triệu đồng, tăng 22,9 triệu đồng so với năm 2015.

Đồng chí Bùi Thanh Bảo – Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ khai mạc đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Thu ngân sách tăng nhanh và vượt kế hoạch. Năm 2020 dự kiến thu ngân sách trên địa bàn đạt 90.668 triệu đồng, vượt 40.668 triệu đồng, tăng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 18,3%. Tổng vốn đầu tư xã hội 5 năm (2016 - 2020) đạt khoảng 15.630 tỷ đồng, bằng 104% kế hoạch, gấp 2,5 lần so với giai đoạn 2011 - 2015, tăng bình quân 14,6%/năm.

Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Dự kiến đến hết năm 2020, toàn huyện có 13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội không ngừng được đầu tư, nhất là giao thông.

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng năm 2020 ước đạt 3.701 tỷ đồng, tăng bình quân 16,1%/năm. Tổng nguồn vốn đầu tư công từ năm 2016 - 2020 khoảng 980 tỷ đồng. Từ năm 2015 đến nay, đã thu hút được 18 dự án đầu tư với tổng mức đầu tư 1.698 tỷ đồng.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Kỳ, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Văn hóa - xã hội, công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được chăm lo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên; khoa học và công nghệ có chuyển biến tích cực. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên. Hệ thống chính trị được quan tâm củng cố, hoạt động có nhiều đổi mới. Dự kiến đến hết năm 2020 có 22/23 chỉ tiêu đạt và vượt, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt.

BỐN MŨI ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2015-2020 thẳng thắn nhìn nhận, đến nay Tân Kỳ vẫn là một huyện còn nhiều khó khăn, tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, nền kinh tế còn thấp so với tiềm năng, lợi thế đang có.

Đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa vẫn còn nhiều khó khăn. Công tác cải cách hành chính và năng lực chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các ngành, địa phương chưa thực sự hiệu quả; trình độ năng lực, trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật trong thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu.

Đồng chí Phan Văn Giáp - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Kỳ trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Phạm Bằng

Nhằm phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện phát triển nhanh và bền vững của khu vực miền Tây Nghệ An, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 4 mũi đột phá phát triển.

Trong đó, tập trung phát triển nông, lâm, ngư nghiệp ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến; Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư phát triển; Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và phát triển du lịch gắn với du lịch văn hóa lịch sử, tâm linh, du lịch sinh thái.

