Đại hội Đảng bộ Báo Nghệ An lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 8/5, Đảng bộ Báo Nghệ An tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Đổi mới và nâng cao chất lượng các ấn phẩm

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Báo Nghệ An đã lãnh đạo chuyên môn có nhiều sáng tạo, đột phá, đưa ra được nhiều giải pháp góp phần nâng cao chất lượng các ấn phẩm một cách rõ nét.

Báo Nghệ An đã xây dựng và chỉ đạo đưa vào vận hành thành công đề án “Tòa soạn hội tụ” - là mô hình tòa soạn hội tụ đầu tiên giữa báo in và báo điện tử trong cả nước, đã phát huy được thế mạnh của từng ấn phẩm.

Tạo hiệu ứng truyền thông giữa các ấn phẩm một cách mạnh mẽ, cung cấp một cách nhanh chóng, kịp thời nhu cầu thông tin, giải trí của bạn đọc, đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền trong xu thế hội nhập và mở cửa.

Mô hình “Tòa soạn hội tụ” đã được nhiều cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đến học tập.



Đảng ủy lãnh đạo xây dựng và đưa vào vận hành bộ quy tắc xuất bản; đã mô tả và quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, các quyền và trách nhiệm đối với từng vị trí việc làm, từng nội dung trong quy trình xuất bản; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Tòa soạn Hội tụ.

Xây dựng và ban hành đề án “Nhận diện và phát triển thương hiệu Báo Nghệ An giai đoạn 2019 - 2022”, góp phần tăng mức độ nhận diện thương hiệu Báo Nghệ An trong công chúng trên các ấn phẩm của Báo Nghệ An; đẩy mạnh và phát triển kênh YouTube Báo Nghệ An, được coi là ấn phẩm thứ 4 của Báo Nghệ An, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước trên địa bàn tỉnh nhà.