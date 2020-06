Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu 15 đồng chí vào BCH khóa mới

Về dự, chỉ đạo Đại hội có đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Võ Thành Nam - Phó chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy BĐBP Việt Nam; Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 4. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hồ Phúc Hợp - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Phan Đức Đồng - Bí thư Thành ủy Vinh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương. Ảnh: Phạm Bằng

160 đại biểu đại diện cho gần 1.500 đảng viên thuộc 33 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ BĐBP tỉnh về dự Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu khai mạc Đại hội, Đại tá Trần Hải Bình - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh Nghệ An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, thể hiện bản lĩnh chính trị, trí tuệ, niềm tin, ý chí quyết tâm xây dựng Đảng bộ vững mạnh, xây dựng lực lượng BĐBP Nghệ An ngày càng chính quy, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển của Tổ quốc trong tình hình mới. Với những nhiệm vụ quan trọng mà Đại hội đặt ra, thay mặt Đoàn chủ tịch, Đại tá Trần Hải Bình đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết, tập trung để thảo luận đóng góp có chất lượng vào các văn kiện và thực hiện tốt các nội dung, chương trình mà Đại hội đề ra, góp phần tích cực cho sự thành công của Đại hội.

Đại tá Trần Hải Bình - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Nghệ An khai mạc Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh Nghệ An khóa X do Đại tá Lê Như Cương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh báo cáo, nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ BĐBP tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, công tác biên phòng.

Đảng bộ BĐBP tỉnh đã tích cực đổi mới và triển khai có hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra điểm nóng; Tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, góp phần xây dựng, củng cố nền Biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc; làm tốt công tác đối ngoại Biên phòng và ngoại giao nhân dân, góp phần giữ vững, tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt với 3 tỉnh tiếp giáp của nước bạn Lào.

Chất lượng chính trị, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ ngày càng được nâng cao; cơ sở vật chất, kỹ thuật, nguồn lực tài chính cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ từng bước được cải thiện.

Các tổ chức quần chúng thường xuyên được củng cố vững mạnh về mọi mặt. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt.

Đại tá Lê Như Cương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Nghệ An đọc Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh khóa X. Ảnh: Phạm Bằng

Thắng thắn nhìn nhận rõ những khuyết điểm, hạn chế, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy BĐBP Nghệ An rút ra được 6 bài học kinh nghiệm quý báu. Từ đó, xác định được phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cụ thể, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng BĐBP Nghệ An vững mạnh toàn diện; chủ động nắm, dự báo đúng tình hình; tham mưu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng có liên quan kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của địch và các loại đối tượng trong mọi tình huống.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn phụ trách, không để bị động bất ngờ hoặc tạo thành điểm nóng; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Phát huy tốt vai trò nòng cốt xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh, thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc.

Đại hội đã nghe Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020, nêu những ưu điểm, thẳng thắn đánh giá những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân. Qua đó, xác định rõ trách nhiệm của tập thể Đảng ủy và đối với từng cá nhân trong Ban Chấp hành Đảng bộ để đưa ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy BĐBP Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng Đại hội cũng dành thời gian để các đại biểu thảo luận về Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Nhiều đại biểu nêu ý kiến về công tác xây dựng hậu cần, công tác phối hợp giữa lực lượng biên phòng với các lực lượng vũ trang biên giới ở nước bạn Lào và công tác kết nghĩa bản - bản 2 bên biên giới Việt - Lào… Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực khắc phục khó khăn, nắm chắc tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ X đã đề ra. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị thời gian tới, BĐBP tỉnh cần quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia; tích cực tham mưu cho tỉnh trong triển khai thực hiện các nghị quyết, các văn bản, quy phạm pháp luật về quốc phòng, an ninh và biên giới. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng Nắm bắt và dự báo sát, đúng tình hình để tham mưu cho tỉnh về các chủ trương, đối sách, giải pháp trong đấu tranh, phòng, chống làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, các loại tội phạm ở khu vực biên giới, ven biển; xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, xuất nhập cảnh và phối hợp làm tốt công tác xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu, cảng biển, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng; tham mưu, phối hợp mở rộng ngoại giao nhân dân trên cơ sở mối quan hệ sẵn có; tiếp tục tăng cường giao lưu, hợp tác với các lực lượng của nước bạn Lào có chung đường biên giới với tỉnh Nghệ An, đưa các hoạt động đi vào chiều sâu, chú trọng nâng cao hiệu quả đề án giúp đỡ nước bạn Lào. Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng Thực hiện tốt công tác xây dựng thế trận biên phòng trong thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân trong xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển trong phạm vi được giao. Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng Cùng, lãnh đạo xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; quan tâm đầu tư, quản lý cơ sở vật chất, phương tiện vũ khí, khí tài đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, tập trung xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tại phiên chính thức, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách đề án nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ BĐBP nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Phạm Bằng Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Phạm Bằng Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Phạm Bằng Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chiều 1/6, Đại hội tiếp tục làm việc với các nội dung quan trọng: Ban Chấp hành khóa mới họp phiên thứ Nhất để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, UBKT, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy BĐBP Nghệ An khóa XI; Bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XI và Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP khóa mới ra mắt và nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

(Báo Nghệ An sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến Đại hội...)