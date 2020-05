Đại hội Đảng bộ Văn phòng Bưu điện tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng nay (7/5), Đảng bộ Văn phòng Bưu điện tỉnh tổ chức đại hội lần thứ IV, nhệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có đồng chí Thái Khắc Thư - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cùng 112 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Đức Anh

Nỗ lực đạt và vượt các chỉ tiêu

Đảng bộ Văn phòng Bưu điện tỉnh là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh bao gồm Đảng bộ bộ phận Bưu điện Thành phố Vinh và 04 chi bộ trực thuộc với tổng số 112 đảng viên.

Đồng chí Bùi Thị Minh - Bí thư Đảng bộ Văn phòng Bưu điện tỉnh, Giám đốc Bưu điện tỉnh Nghệ An trình bày báo cáo chính trị. Ảnh: Đức Anh

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội đã khẳng định, trong 5 năm qua, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Văn phòng Bưu điện tỉnh Nghệ An đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, giành được những kết quả đáng phấn khởi, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và công tác an sinh xã hội của tỉnh. Cụ thể, Bưu điện tỉnh Nghệ An đã cung cấp dịch vụ Bưu chính công ích đảm bảo đáp ứng theo "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ Bưu chính công ích” Nhà nước quy định. Đến nay đã có 423/460 xã, phường, thị trấn có báo đọc trong ngày. Sản lượng báo, tạp chí của Đảng (Trung ương và địa phương) năm sau tăng hơn năm trước, tỷ lệ thư báo được chuyển phát an toàn đạt 98%.

Các đại biểu tham gia đại hội. Ảnh: Đức Anh

Một trong những điểm sáng của nhiệm kỳ 2015-2020, đó là Bưu điện tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các sở, ngành trong tỉnh để triển khai, cung cấp, thực hiện tốt các dịch vụ công như: Chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, chi trả BTXH, chi trả chế độ người có công, chi trả dịch vụ môi trường, dịch vụ thu thuế khoán, thu hộ tiền điện, dịch vụ chuyển phát Chứng minh nhân dân, cấp đổi Giấy phép lái xe, Hộ chiếu, Thu BHXH, BHYT tự nguyện, thu phí phạt giao thông, dịch vụ chuyển phát hồ sơ lý lịch tư pháp và phối hợp với các sở, ban ngành khác để triển khai các dịch vụ chuyển phát hành chính công trên toàn tỉnh và chuyển phát đến 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Đức Anh

Qua 5 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, Bưu điện tỉnh Nghệ An đã đều đạt và vượt so với các chỉ tiêu mà Đại hội đề ra: tốc độ tăng trưởng hàng năm trên 10%; năng suất lao động năm sau cao hơn năm trước trên 10%; thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 5 - 10%/năm; nộp đầy đủ nghĩa vụ ngân sách Nhà nước và chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Đặc biệt tổng doanh thu năm 2015 chỉ mới 214 tỷ đồng thì năm 2019 đã lên đến 598 tỷ đồng.

Hoạt động tại Trung tâm Khai thác vận chuyển của Bưu điện tỉnh. Ảnh tư liệu Đức Anh Đảng bộ đã chỉ đạo đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa trong sản xuất kinh doanh. Trong 5 năm đã có trên 600 đề tài, sáng kiến, trong đó có gần 100 đề tài sáng kiến được Hội đồng khoa học Tổng Công ty khen thưởng, được đưa vào áp dụng trong thực tiễn, đạt hiệu quả cao. Hàng năm triển khai 8 phong trào thi đua, sáng kiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong quản trị điều hành, tiêu biểu như Phong trào Nâng cao chất lượng, bưu chính chuyển phát, Phong trào 5S, Phong trào Bưu cục kiểu mẫu, Giao dịch viên chuyên nghiệp, Phong trào sáng kiến sáng tạo VN POST... Phát huy tốt truyền thống 10 chữ Vàng của Ngành Bưu điện, trong đó có truyền thống nghĩa tình trong thực hiện các chương trình an sinh xã hội vì cộng đồng, 5 năm qua, Bưu điện Nghệ An đã đóng góp trên 3 tỷ đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.



Trong 5 năm, Bưu điện tỉnh Nghệ An liên tục được tặng Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ; năm 2015 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì. Hàng năm đều được UBND tỉnh tặng Bằng khen trên nhiều lĩnh vực như công tác An ninh Quốc phòng, công tác an sinh xã hội, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.... đang từng bước được công nhận là cánh tay nối dài của chính quyền các cấp tại Nghệ An, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh của tỉnh.

Phấn đấu giữ vị trí tốp đầu

Đại hội Đảng bộ Văn phòng Bưu điện tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025 xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ đó là bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 để xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh phù hợp. Khai thác có hiệu quả các tiềm năng, nguồn lực, lợi thế, sự tạo điều kiện hỗ trợ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành, sự tin tưởng của đối tác và sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm của tập thể CBCNV, người lao động trong toàn đơn vị. Đẩy mạnh phát triển kinh doanh và phục vụ trên 3 nhóm dịch vụ chính: Bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính và phân phối truyền thông. Mở rộng mạng lưới hoạt động kinh doanh, lấy chất lượng dịch vụ làm yếu tố chính nhằm cạnh tranh hiệu quả. Tiếp tục đầu tư đổi mới và ứng dụng công nghệ hiện đại. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, xây dựng Bưu điện tỉnh Nghệ An vững mạnh, phát triển toàn diện.

Đồng chí Thái Khắc Thư - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh ghi nhận những nỗ lực, thành quả của Bưu điện tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời mong muốn trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Văn phòng Bưu điện tỉnh tiếp tục cố gắng, đổi mới để khẳng định vị thế, đáp ứng yêu cầu chất lượng dịch vụ ngày càng cao của khách hàng cũng như đòi hỏi của cuộc cách mạng công nghệ số 4.0. Ảnh: Đức Anh

Mục tiêu tổng quát đó là nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ; lãnh đạo kinh doanh có hiệu quả, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Tổng Công ty giao hàng năm; đảm bảo phục vụ tốt Bưu chính công ích đạt quy chuẩn Nhà nước; tham gia thực hiện tốt các dịch vụ công Nhà nước giao; hoàn thành nghĩa vụ ngân sách đối với Nhà nước; đảm bảo việc làm, đời sống và các chế độ chính sách đối với người lao động; giữ vững danh hiệu Đảng bộ TSVM tiêu biểu; các tổ chức đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu xây dựng Bưu điện tỉnh Nghệ An là một trong những đơn vị mạnh hàng đầu của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.