Nghệ An: Đẩy mạnh tiêm chủng, chủ động phòng, chống dịch bệnh

(Baonghean.vn) - Phát huy những thành quả của công tác tiêm chủng vắc-xin Covid-19 nói chung và “Chiến dịch Mùa Thu tiêm chủng vắc-xin Covid-19” nói riêng, thời gian tới Nghệ An sẽ tiếp tục tập trung, chỉ đạo, thực hiện tốt hoạt động này để phòng, chống hiệu quả các loại dịch bệnh.

Chiến dịch Mùa Thu đạt hiệu quả cao

So với nửa tháng trước thì có thể thấy rằng Nghệ An đã cải thiện đáng kể tỷ lệ người tiêm vắc-xin Covid-19, nhất là số người được tiêm mũi 3, 4. Cụ thể, ở thời điểm ngày 15/8/2022, Nghệ An mới chỉ có 41,3% người trên 18 tuổi được tiêm mũi 4; 50,6% trẻ từ 12 đến 17 tuổi được tiêm mũi 3; 74,2% trẻ từ 5 đến 11 tuổi được tiêm mũi 1 và 37,7% trẻ từ 5 đến 11 tuổi được tiêm mũi 2.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh: Tính đến ngày 31/8/2022, Nghệ An đã thực hiện xấp xỉ 8 triệu mũi tiêm vắc-xin Covid-19. Trong đó, đối với người từ 18 tuổi trở lên có 2.051.275 người tiêm mũi 1 (chiếm tỷ lệ 104,6%); 2.039.953 tiêm mũi 2 (chiếm tỷ lệ 104,0%); 1.951.274 người tiêm mũi 3 (chiếm tỷ lệ 99,5%); 298.390 người tiêm mũi 4 (chiếm tỷ lệ 80,6%). Đối với trẻ 12-17 tuổi, có 264.861 trẻ tiêm mũi 1 (chiếm tỷ lệ 104,1%); 255.701 trẻ tiêm mũi 2 (chiếm tỷ lệ 100,5%); 167.299 trẻ tiêm mũi 3 (chiếm tỷ lệ 65,7%)… Đối với trẻ em 5-11 tuổi, có 339.137 trẻ tiêm mũi 1 (chiếm tỷ lệ 91,4%); 11.933 trẻ tiêm mũi 2 (chiếm tỷ lệ 52,2%).

Như vậy, ở thời điểm này, Nghệ An đã đạt được tỷ lệ tiêm chủng theo chỉ đạo của Chính phủ; cơ bản vượt trung bình chung tỷ lệ tiêm chủng của cả nước.

Tỷ lệ tiêm chủng của cả nước cụ thể là: Đối với người từ 18 tuổi trở lên, tỷ lệ tiêm mũi 3 là 76,6%, tỷ lệ tiêm mũi 4 là 75,7%; đối với trẻ từ 12-17 tuổi thì tỷ lệ tiêm mũi 3 là 53,2%; đối với trẻ từ 5 đến 11 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 1 là 84,4%, tỷ lệ tiêm mũi 2 là 55,6%.

Chỉ số duy nhất mà Nghệ An thấp hơn trung bình chung của cả nước đó là tỷ lệ tiêm mũi 2 vắc-xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi… Lý giải về điều này, Tiến sĩ Chu Trọng Trang - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho biết: Hiện nay vẫn còn khoảng trên 50.000 trẻ từ 5 - 11 tuổi chưa được tiêm mũi 2 do Bộ Y tế chưa nhập và phân phối vắc-xin Moderna về cho địa phương. Khi được cung cấp đầy đủ, chắc chắn Nghệ An sẽ nâng cao được tỷ lệ này.

Cũng theo Tiến sĩ Trang: Sở dĩ Nghệ An từ chỗ chưa đạt tỷ lệ tiêm chủng theo chỉ đạo của Chính phủ, sau nửa tháng đã vươn lên trở thành một trong địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ tiêm chủng đó là nhờ các cấp, ngành, địa phương đã thực hiện tốt “Chiến dịch Mùa Thu tiêm chủng vắc-xin Covid-19” do tỉnh phát động. Các cấp, ngành, địa phương đã hết sức trách nhiệm, trong việc chỉ đạo, triển khai chiến dịch, tổ chức tiêm chủng và vận động người dân đi tiêm.

“Chiến dịch Mùa Thu tiêm chủng vắc-xin Covid-19” do tỉnh Nghệ An phát động diễn ra từ ngày từ 15/8 đến ngày 21/8. Toàn tỉnh đã hoàn thành việc tiêm gần 300.000 liều vắc-xin Covid-19 cho các đối tượng. Việc tiêm chủng diễn ra 24/24h ở trạm y tế xã. Các đơn vị y tế đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đi tiêm; bố trí các điểm tiêm lưu động ở khu công nghiệp và vùng sâu, vùng xa.

Tiến sĩ Chu Trọng Trang cũng khẳng định: Hiệu quả đem lại của “Chiến dịch Mùa Thu tiêm chủng vắc-xin Covid-19” là rất rõ. Trong bối cảnh, các ca nhiễm mới, ca chuyển nặng ở Việt Nam đang tăng nhanh thì tại Nghệ An lại giảm đi đáng kể. Nếu như cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2022, số ca nhiễm mới trung bình mỗi ngày ở Nghệ An xấp xỉ 200 ca thì vào cuối tháng 8/2022, số ca nhiễm mới dưới 100 ca/ngày (có những ngày số ca nhiễm mới dưới 50 ca); không có thêm trường hợp bệnh nhân tử vong.

Tăng cường tiêm chủng phòng bại liệt, sởi - rubella

Phát huy những thành quả đạt được, thời gian tới Nghệ An sẽ tiếp tục tập trung, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tiêm vắc-xin Covid-19 để chủ động phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh thực hiện việc tiêm vắc-xin phòng các loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác, trong đó có bệnh như bại liệt, sởi và rubella.

Trong 2 năm (2020-2021), dịch Covid-19 đã khiến công tác tiêm chủng thường xuyên bị gián đoạn trên phạm vi rộng, ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ tiêm chủng tại Nghệ An. Đây là yếu tố nguy cơ tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh bại liệt quay trở lại. Bên cạnh đó, dịch sởi trên quy mô lớn với chu kỳ 3-4 năm/lần có thể tái diễn trong năm 2022, 2023 này ở địa phương.

Bại liệt, sởi và rubella là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có tốc độ lây lan nhanh và khả năng gây dịch trên quy mô lớn. Các bệnh này thường gặp ở trẻ em và có nhiều biến chứng nguy hiểm, như: Bệnh bại liệt gây liệt không hồi phục; bệnh sởi gây ra biến chứng bội nhiễm như viêm phổi, viêm tai giữa; hội chứng rubella bẩm sinh... làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ.

Đứng trước nguy cơ dịch bại liệt, sởi và rubella có thể quay lại, ngày 31/8 vừa qua, Sở Y tế Nghệ An đã ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng bổ sung vắc-xin uống bại liệt cho trẻ từ 1-5 tuổi và vắc-xin tiêm sởi - rubella cho trẻ từ 3-5 tuổi nhằm bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt và chủ động phòng, chống dịch sởi, rubella.

Kế hoạch nêu rõ: Theo đó, trong quý 3 và quý 4 năm 2022, tất cả trẻ em từ 1 đến 5 tuổi tại vùng nguy cơ cao sẽ được uống 2 liều vắc-xin bại liệt (không kể tiền sử được tiêm chủng vắc-xin bại liệt, hoặc vắc-xin phối hợp chứa thành phần chống bại liệt trước đó; ngoại trừ trẻ đã uống vắc-xin bại liệt trong thời gian dưới 1 tháng trước khi triển khai uống bổ sung). Dự kiến có 118.870 trẻ từ 1 đến 5 tuổi sẽ được uống 2 liều vắc-xin bại liệt.

Tại các vùng nguy cơ cao về sởi, tất cả trẻ từ 3 đến 5 tuổi sẽ được tiêm 1 mũi vắc-xin sởi - rubella (không kể tiền sử được tiêm chủng vắc-xin sởi, hoặc vắc-xin sởi - rubella, vắc-xin sởi - quai bị - rubella trước đó; ngoại trừ trẻ đã tiêm vắc-xin sởi, vắc xin sởi - rubella, vắc-xin sởi - quai bị - rubella trong thời gian dưới 1 tháng trước khi triển khai tiêm bổ sung). Dự kiến có 23.685 trẻ từ 3 đến 5 tuổi sẽ được tiêm 1 mũi vắc-xin sởi - rubella.

Dược sĩ Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết: Ngành Y tế đã có chỉ đạo, hướng dẫn rõ các bước, lộ trình thực hiện kế hoạch tiêm chủng bại liệt, sởi và rubella từ việc điều tra, lập danh sách đối tượng cho đến việc cung ứng vắc-xin, truyền thông và phối hợp tổ chức tiêm chủng… Ngành Y tế Nghệ An mong muốn mọi người dân chủ động đưa con em mình đi tiêm chủng đầy đủ để phòng bệnh hiệu quả.

Sở Y tế Nghệ An cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các trường học trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế địa phương trong việc xây dựng kế hoạch, rà soát, lập danh sách đối tượng và bố trí nhân lực hỗ trợ, địa điểm triển khai thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc-xin tại các trường học trên địa bàn.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin bại liệt, sởi - rubella cho trẻ năm 2022 tại địa phương; huy động các ban, ngành, đoàn thể tham gia công tác tuyên truyền, vận động và tham gia chiến dịch tiêm chủng vắc-xin bại liệt, sởi - rubella cho trẻ bằng nhiều hình thức phù hợp, phong phú./.