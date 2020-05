Sáng 24/5, Đảng bộ ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Nghệ An đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự có đồng chí Thái Khắc Thư - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh cùng lãnh đạo NHNN chi nhánh Nghệ An.

Đại hội Đảng bộ VietinBank chi nhánh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh Quang An

Các chỉ tiêu hoạt động đều đạt và vượt

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, VietinBank chi nhánh Nghệ An đã phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo vượt qua khó khăn, bám sát kế hoạch, nhiệm vụ và diễn biến thị trường trên địa bàn hoạt động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tất cả các chỉ tiêu hoạt động đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Tổng nguồn vốn huy động cuối kỳ đạt 6.394 tỷ đồng, tăng 2.384 tỷ đồng, tương ứng 59,5%, bình quân tăng trưởng 11,9%/năm. Dư nợ cuối kỳ đến cuối năm 2019 đạt 8.221 tỷ đồng, tăng 5.538 tỷ đồng, tương ứng 206,4%, bình quân tăng 41,3%/ năm.

Đồng chí Bùi Xuân Đông - Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Nghệ An phát biểu tại đại hội. Ảnh: Quang An

Trong 5 năm 2015 - 2019, Chi nhánh đã tạo ra 782 tỷ đồng lợi nhuận (bình quân mỗi năm là 156,4 tỷ đồng, vượt mục tiêu đề ra). Việc làm, đời sống và các chế độ chính sách cho cán bộ, người lao động luôn được đảm bảo. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc theo quy định, mọi nguyện vọng của CBNV, người lao động được giải quyết thỏa đáng.

Trong nhiệm kỳ, VietinBank chi nhánh Nghệ An đã làm đầu mối phối hợp Công đoàn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam đóng góp, hỗ trợ gần 38 tỷ đồng phục vụ công tác an sinh xã hội.

Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng đảng viên. Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, giáo dục đảng viên, phân công nhiệm vụ đảng viên.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành khóa mới. Ảnh: Quang An

Tập trung nâng cao năng suất lao động

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ VietinBank chi nhánh Nghệ An đặt ra mục tiêu tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng để nâng cao năng suất lao động, đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ an toàn, hiệu quả. Chủ động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực để phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, đảm bảo đời sống và các chế độ chính sách cho người lao động. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, các tổ chức đoàn thể vững mạnh xuất sắc, xây dựng phát triển Chi nhánh trở thành doanh nghiệp tốp đầu trong khối Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Một số chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2020 - 2025 Tăng trưởng nguồn vốn huy động từ 12-15%/năm; Tăng trưởng dư nợ cho vay nền kinh tế 7-10%/năm; Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ duy trì dưới mức 1%; Thu dịch vụ: Tăng 5-7%/năm. Số lượng khách hàng mới mỗi năm tăng thêm: từ 1.500 - 1.700 khách hàng (trong đó khách hàng tổ chức chiếm 8-10%; khách hàng cá nhân chiếm 82-90%). Lợi nhuận đã trích dự phòng rủi ro năm sau cao hơn năm trước, tốc độ tăng 8-10% mỗi năm.

Đồng chí Thái Khắc Thư - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh Quang An

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Khắc Thư ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ VietinBank chi nhánh Nghệ An đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời mong muốn nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kinh doanh tiền tệ - ngân hàng theo hướng tăng tốc, hiệu quả, bền vững. Tập trung huy động mọi nguồn vốn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Các đại biểu tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Quang An

Đặc biệt cần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động về đạo đức, lối sống, kỷ cương, kỷ luật và văn hóa doanh nghiệp VietinBank; Chủ động đầu tư đổi mới và ứng dụng công nghệ hiện đại trong lĩnh vực ngân hàng; Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và yêu cầu hội nhập quốc tế.

Đối với công tác Đảng, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Khắc Thư đề nghị Chi nhánh cần tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tiền tệ tín dụng trong từng thời kỳ.

Ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Ảnh: Quang An

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đồng chí, bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Bùi Xuân Đông - Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Nghệ An tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.