Đại hội Đảng bộ xã Diễn Tân (Diễn Châu) nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 35 triệu đồng/năm, tăng 15,6 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Xây dựng Nông thôn mới có nhiều khởi sắc, xã đã huy động trên 13,6 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, đến nay đã đạt 17/19 tiêu chí. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có 9/9 thôn đều có nhà văn hóa khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của người dân. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt 80%.



Nhiệm kỳ qua, xã Diễn Tân quan tâm đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất trường lớp nên chất lượng giáo dục ngày càng tăng. Ảnh: PV

Dự kiến năm 2020, Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,13%. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội luôn đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả, trong nhiệm kỳ Đảng bộ thành lập mới 2 Chi bộ, đến nay toàn xã có 13 Chi bộ. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 80%. Đảng bộ hàng năm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.