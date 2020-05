Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu) lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tham dự có đồng chí Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện cùng 148 đại biểu đại diện cho 340 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Quỳnh Đôi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Từ định hướng đúng đắn, sáng tạo của đảng bộ, quyết tâm của chính quyền và tinh thần đồng thuận của người dân, kinh tế - xã hội của xã Quỳnh Đôi đã có bước phát triển nhanh, bền vững.

Đến nay, tổng giá trị sản xuất của xã Quỳnh Đôi đạt trên 165,7 tỷ đồng (tăng 64% so với năm 2015). Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,4% (tăng 0,4% chỉ tiêu). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng năm 2020 ước đạt 23,7 % (tăng 5,13% so với năm 2015); dịch vụ ước đạt 47,84% (tăng 14,22% so với năm 2015); nông nghiệp ước đạt 28,46% (giảm 19,35% so với năm 2015). Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 55,9 triệu đồng (tăng 27,3 triệu đồng so với năm 2015); xã không còn hộ nghèo.