Đại hội điểm Đảng bộ Sở Y tế nhiệm kỳ 2020- 2025

Ngày 7/5, Đảng bộ Sở Y tế trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An tổ chức đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ Sở Y tế là 1 trong 4 Đảng bộ, chi bộ được Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm.

Dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Nam Đình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An; Bùi Đình Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Thành Chung

Đảng bộ Sở Y tế Nghệ An có 1 Đảng bộ bộ phận và 10 chi bộ trực thuộc với tổng số 268 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ Sở Y tế Nghệ An đã chỉ đạo triển khai sát với thực tế các nội dung của Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân; hoàn thành mọi mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An khai mạc Đại hội. Ảnh: Thành Chung

Công tác khám chữa bệnh được hoàn thiện từ tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở, phát triển đồng đều tất cả hệ thống y tế công lập và y tế tư nhân. Chất lượng khám chữa bệnh được cải thiện và nâng cao.

Nhiều kỹ thuật của tuyến trên được áp dụng thường quy tại các bệnh viện tuyến dưới. Nhiều trung tâm chuyên sâu tại các bệnh viện tuyến tỉnh được thành lập.

Ngành Y tế đã thực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ, trước hết là vì quyền lợi của người dân. Ban chấp hành Đảng ủy Sở Y tế đã chỉ đạo ngành Y tế đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả việc xây dưng cơ sở y tế xanh sạch đẹp, tăng sự hài lòng của người bệnh.

Các đảng viên biểu quyết các nội dung chương trình đại hội. Ảnh Thành Chung

Công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân được chú trọng. Ngành y tế phấn đấu từng bước hạn chế, tiến tới xóa bỏ tình trạng hành nghề y, dược không có giấy phép trên địa bàn tỉnh. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều mô hình sản xuất, cung ứng thực phẩm sạch, an toàn. Các vụ ngộ độc thực phẩm giảm dần theo từng năm.