Đại hội Đoàn toàn tỉnh Nghệ An hướng về người dân vùng lũ

(Baonghean.vn) - Sau 2 ngày làm việc (1-2/10), Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công tốt đẹp. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ tại các phiên làm việc, Đại hội còn chú trọng thực hiện các hoạt động ý nghĩa hướng về người dân có hoàn cảnh khó khăn đang chịu thiệt hại bởi mưa lũ.

Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - người vừa tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An nhiệm kỳ mới để có đánh giá tổng quan về Đại hội và các hoạt động hướng về bà con vùng lũ.

PV: Đại hội Đoàn toàn tỉnh diễn ra trong bối cảnh nhiều địa phương của tỉnh đang chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Vậy các đại biểu đã có những hoạt động nào để hướng về bà con vùng lũ?

Đồng chí Lê Văn Lương: Trong những ngày qua, mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Noru đã khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh rơi vào tình trạng ngập lụt. Nhiều người già neo đơn, gia đình hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh đã bị ảnh hưởng hết sức nặng nề. Nắm được tình hình đó, trước ngày Khai mạc Đại hội, Thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An đã trực tiếp có mặt tại địa bàn huyện Quỳnh Lưu để trực tiếp hỗ trợ bà con nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết.

Song song với nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội, tổ chức Đoàn các cấp, đặc biệt là ở những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ đã kịp thời vào cuộc, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội trực tiếp hỗ trợ người dân. Các hoạt động di dời tài sản, vật nuôi, cung cấp nước sạch, nhu yếu phẩm cho người dân đã phần nào giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt.

Sau khi nước rút, lực lượng này sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Thống kê sơ bộ đã có hơn 6.000 đoàn viên, thanh niên tham gia hiệu quả hoạt động này.

Đặc biệt, trong 2 ngày diễn ra Đại hội, sau lễ phát động quyên góp, ủng hộ cho người dân vùng lũ của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An, các đại biểu tham dự Đại hội đã ủng hộ được số tiền hơn 60 triệu đồng. Số tiền này sau Đại hội sẽ được tổ chức Đoàn trao tận tay cho những hoàn cảnh khó khăn đang phải gánh chịu hậu quả của mưa lũ. Đây là hoạt động nhân văn của tuổi trẻ Nghệ An hướng về cộng đồng, xã hội.

PV: Ngoài hoạt động nhân văn thích ứng với điều kiện thực tiễn bằng hoạt động quyên góp, ủng hộ cho người dân vùng lũ thì đồng chí có thể cho biết thêm những nét mới trong Đại hội lần này?

Đồng chí Lê Văn Lương: Đây là Đại hội Đoàn toàn tỉnh đầu tiên được tổ chức không giấy, không hoa tươi. Với sự đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin, toàn bộ tài liệu đại hội (Chương trình, dự thảo các báo cáo, sơ đồ chỗ ngồi, hồ sơ đại biểu, lịch trình, các diễn đàn tham luận, danh sách phòng nghỉ, triển lãm ảnh nhiệm kỳ,…) được xây dựng trên nền 1 website có đường dẫn là 1 mã QR được in ở thẻ đại biểu. Đại biểu dùng máy tính bảng, điện thoại thông minh thực hiện quét mã sẽ tiếp cận được tất cả các nội dung.

Đại hội điểm danh bằng mã QR: Thẻ đại biểu được in mã QR, khi qua cổng đón tiếp đại biểu quét mã, hệ thống máy tính sẽ hiển thị thông tin đại biểu lên màn hình chính và báo cáo tổng hợp số lượng về Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm phiếu: Tỉnh đoàn đặt hàng viết 1 ứng dụng nhập liệu tính toán kết quả kiểm phiếu và tự động xuất file Biên bản kiểm phiếu, danh sách kết quả kiểm phiếu, file kết quả trình chiếu, tiết kiệm thời gian kiểm phiếu khoảng 25 phút. Đồng thời ứng dụng công nghệ led trong minh họa chương trình nghệ thuật chào mừng, triển lãm không gian sáng tạo, chiếu phóng sự… đã khiến cho các nội dung sinh động, gần gũi và nâng cao hiệu quả tiếp cận.

PV: Nhìn lại nhiệm kỳ qua, theo đồng chí để hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đạt được kết quả nổi bật, thực chất, thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia thì chúng ta cần phải làm gì?

Đồng chí Lê Văn Lương: Có thể nói rằng, nhiệm kỳ 2017 - 2022 là nhiệm kỳ hết sức đặc biệt bởi đã có hơn 2 năm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An phải thích ứng linh hoạt với việc phòng chống đại dịch Covid-19 và song song với đó là thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và của công tác Đoàn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà đã có nhiều bước chuyển biến tích cực, sáng tạo, với nhiều mô hình, cách làm đạt hiệu quả cao.

Điều chúng tôi nhận thấy sau những kết quả đã đạt được rõ ràng nhất đó chính là việc cần phải bám sát với những chủ trương, kế hoạch, chương trình hành động đã đề ra từ các cấp bộ đoàn trung ương đến địa phương, các chương trình, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh cho đến các huyện, xã. Bởi hoạt động của đoàn luôn phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như các ban, ngành, đoàn thể.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần phải không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục theo tình hình mới. Nhất là trong thời đại công nghiệp 4.0, nhiều hình thức tương tác đã xuất hiện thu hút sự quan tâm của đông đảo thanh, thiếu nhi. Nếu chúng ta không đổi mới thì sẽ bị lạc hậu, sẽ không theo kịp với xu thế và không nắm bắt được những tâm lý, sở thích của đại bộ phận thanh, thiếu nhi.

Các hoạt động của Đoàn cũng cần phải thiết thực, xuất phát từ nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên, phát huy mạnh mẽ tính sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện và hỗ trợ thanh niên trong học tập, lao động, tự khẳng định và phát triển bản thân.

Ngoài ra, việc xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết và gắn bó với thanh niên, đội ngũ cán bộ đoàn sáng tạo, xung kích, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng đảm nhận việc mới, việc khó là điều hết sức cần thiết trong thời đại ngày nay. Nhất là trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, sự cạnh tranh vị trí việc làm… đòi hỏi lực lượng đoàn viên, thanh niên cần phải không ngừng nỗ lực vươn lên. Điều chúng tôi cảm nhận được rõ nét nhất trong giai đoạn vừa qua, đó chính là càng khó khăn càng khơi dậy ý chí quyết tâm vươn lên của thanh niên. Đó là nguồn sức mạnh vô hình mà chúng ta cần phải khai phá.

Chưa kể đến việc chúng ta cũng cần đầu tư chiều sâu, hướng về cơ sở, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, các vấn đề bức xúc của thanh niên. Coi trọng mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên và không ngừng mở rộng, duy trì các mối quan hệ nhằm thu hút các nguồn lực của xã hội phục vụ cho công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi.

PV: Được biết nhiệm kỳ lần này, Đại hội đã thống nhất xác định chủ đề của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh là “Tuổi trẻ Nghệ An học tập và làm theo lời Bác; xây dựng Đoàn vững mạnh; khơi dậy khát vọng, trí tuệ, sức trẻ, tinh thần xung kích, vượt khó của thanh niên xứ Nghệ; Đoàn kết, Khát vọng, Sáng tạo, Phát triển góp sức trẻ xây dựng Nghệ An sớm trở thành tỉnh khá của cả nước”. Đồng chí có thể cho biết, để thực hiện được những nội dung đó thì tuổi trẻ Nghệ An cần phải làm gì?

Đồng chí Lê Văn Lương: Tuổi trẻ Nghệ An đã đề ra 12 chỉ tiêu trên các mặt, lĩnh vực công tác Đoàn về công tác giáo dục, tuyên truyền; triển khai thực hiện các phong trào cách mạng; công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và Đoàn tham gia xây dựng tổ chức, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Để đạt được những chỉ tiêu đã đề ra, Đại hội xác định có 4 khâu đột phá mà các cấp bộ, đoàn trong toàn tỉnh sẽ phải tập trung, nhằm sớm tạo ra những chuyển biến rõ nét. Đó là phải phát huy thanh niên tham gia cải cách hành chính, trong đó tập trung vào chuyển đổi số và nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức trẻ. Đồng thời cổ vũ tinh thần sáng tạo khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên tỉnh Nghệ An; Đẩy mạnh phong trào học tập ngoại ngữ trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Dù trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị, xã hội có nhiều diễn biến khó lường, những chỉ tiêu mà tuổi trẻ tỉnh nhà đề ra có thể gặp phải nhiều khó khăn, thử thách. Tuy nhiên chúng tôi tin rằng, với sự đoàn kết, đồng lòng cùng với sự sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ các cấp, hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh sẽ gặt hái được nhiều thành công.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!