Đại lộ Nguyễn Sỹ Sách kéo dài thông tuyến quý 1/2024: Mất 7 phút di chuyển từ trung tâm TP. Vinh về Central Park Residences

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Dự án đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài được đầu tư gần 420 tỷ đồng, hoàn thành và thông tuyến vào quý 1/2024 sẽ tạo động lực để phát triển kinh tế – xã hội, thu hút đầu tư của thành phố Vinh cũng như tỉnh Nghệ An.

Đặc biệt tuyến đường này cũng mang lại tiềm năng đầu tư cho những khu đô thị mà nó đi qua, trong đó có tòa tháp Central Park Residences nằm trong đại đô thị xanh Eco Central Park của nhà sáng lập Ecopark.

Thông “tuyến đường chiến lược” Nguyễn Sỹ Sách kéo dài vào quý 1/2024

Dự án đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài (thành phố Vinh, Nghệ An) được coi như “mũi tên mở rộng không gian đô thị Vinh”. Đường có tổng chiều dài hơn 6,3km, trải dài qua địa phận các xã Hưng Lộc, Hưng Hòa và phường Hưng Dũng, thành phố Vinh. Điểm đầu tuyến chính là Km0+00 (giao đường Nguyễn Phong Sắc), điểm cuối là Km6+327,04 (nối đường ven Sông Lam). Đây cũng là tuyến giao thông cực kỳ quan trọng, kết nối trung tâm thành phố Vinh với đường ven đê Sông Lam, kết nối khu du lịch biển Cửa Lò và cầu Cửa Hội nối qua tỉnh Hà Tĩnh.

Đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài thông toàn tuyến vào quý 1/2024. Ảnh: PV

Dự án được khởi công từ năm 2018, với mục tiêu hướng đến đảm bảo đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hình thành trục không gian kiến trúc cảnh quan cho khu vực phía Đông thành phố. Qua đó tạo điểm nhấn, mở ra cơ hội để thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội cho thành phố.

Mới đây, đại diện lãnh đạo TP. Vinh, ông Nguyễn Sỹ Diệu - Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định: “Cuối tháng 12, chậm nhất đầu tháng 1/2024 sẽ hoàn thành toàn bộ khâu giải phóng mặt bằng. Khi có mặt bằng thì với khối lượng thi công này tôi cho rằng, nhà thầu sẽ hoàn thành thông tuyến ngay trong quý 1/2024”. Ông Nguyễn Sỹ Diệu cũng cho biết thêm, thành phố cũng đang trong quá trình thực hiện các thủ tục tiếp theo để tới giữa năm 2024 sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án là mở rộng toàn tuyến đường Nguyễn Sỹ Sách về 2 bên.

Central Park Residences được “nối dài cánh tay”

Trong kế hoạch phát triển của tỉnh, Nghệ An xác định, đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài sẽ là một trong những “mũi tên” quan trọng mở rộng không gian đô thị Vinh. Đây là hướng mà quỹ đất còn khá dồi dào, nhưng cơ sở hạ tầng còn chưa xứng với vị thế tiềm năng địa lý của khu vực. Việc hoàn thành đầu tư xây dựng, thông đường sẽ kích thích những “ông lớn” chọn thành phố Vinh để đầu tư phát triển các dự án tầm cỡ. Bước đầu có thể kể tới những dự án lớn như Eco Central Park hay dự án hồ điều hoà 100ha của thành phố do World Bank tài trợ.

Eco Central Park hưởng lợi trực tiếp khi đại lộ Nguyễn Sỹ Sách thông toàn tuyến. Ảnh: PV

Là một trong những “ông lớn” chọn thành phố Vinh để phát triển dự án, nhà sáng lập Ecopark cũng đang kiến tạo dự án Eco Central Park (rộng gần 200ha) trở thành dự án điển hình, góp phần thay đổi diện mạo địa phương.

Central Park Residences nằm trên mặt tiền đại lộ Nguyễn Sỹ Sách và tầm view sông, biển đắt giá.

Tại đại đô thị xanh Eco Central Park, phân khu cao tầng Central Park Residences vừa được giới thiệu ra thị trường lập tức nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư cũng như cư dân mong muốn được sống trong căn hộ dịch vụ tiện ích chuẩn khách sạn 5 sao lần đầu tiên xuất hiện tại thành Vinh. Vì vậy thông tin chính thức thông đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài vào quý 1/2024 đã khiến cư dân và nhà đầu tư nức lòng bởi đây là dự án được hưởng lợi lớn, trực tiếp từ tuyến đường này.

Central Park Residences nằm ngay trên mặt tiền đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài vốn đã sở hữu tọa độ kim cương khi cách hồ điều hòa Hưng Hòa 500m, cách trung tâm thành phố Vinh 7km, cách sân bay quốc tế Vinh 11km, cách khu du lịch biển Cửa Lò 13km, cách Trường Đại học Y khoa Vinh 8,3km.

Central Park Residences nằm tại trái tim của Eco Central Park. Ảnh: PV

Nếu như hiện tại để di chuyển đến các địa điểm trên bằng ô tô sẽ mất 15-30 phút lái xe. Tuy nhiên, vào quý 1/2024 khi đường Nguyễn Sỹ Sách thông toàn tuyến và mở rộng 2 bên đường vào cuối quý 2/2024 sẽ rút ngắn thời gian đi từ TP. Vinh về khu căn hộ Central Park Residences chỉ còn 7 phút, các địa điểm còn lại chỉ mất 10-20 phút lái xe.

Như vậy, vị trí chiến lược tại đây không chỉ mang lại lợi thế về việc tiếp cận giao thông thuận lợi mà còn mở ra cơ hội phát triển, tạo nên sức hút cho dự án bởi theo các chuyên gia bất động sản, mặt tiền đường rộng rãi và thuận tiện giúp dự án trở nên nổi bật và dễ tiếp cận hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh, đồng thời tạo ra môi trường sống và tiện ích xanh cho cư dân.

Theo chia sẻ của một nhà đầu tư tại Nghệ An, không phải nghiễm nhiên mà các nhà đầu tư bất động sản lại lựa chọn những khu vực trong phạm vi quy hoạch đường, cầu và quy hoạch các khu dân cư bởi đây đều là những “đòn bẩy tàng hình” giúp bất động sản tăng giá nhanh trong tương lai. Khi các tuyến đường được đồng bộ, mở rộng cũng chính là sợi dây vững chắc nhất để kết nối giao thông, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa, kinh tế giữa các khu vực.

Central Park Residences với 620 căn hộ như những biệt thự trên không.

Ngoài đường Nguyễn Sỹ Sách được chính quyền thành phố Vinh quyết tâm hoàn thành thông tuyến vào quý 1/2024 để đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương, dự án cầu Bến Thủy 3, xây dựng tại xã Hưng Hòa, nối thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) với huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) cũng là một trong các dự án được đưa vào danh mục dự án ưu tiên đầu tư thời kỳ 2021 - 2030 bằng ngân sách Nhà nước.

Hiện nay, thành phố Vinh và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) được nối với nhau qua sông Lam bởi cầu Bến Thủy 1. Sau khi thị xã Cửa Lò sáp nhập vào thành phố Vinh vào năm 2024, cầu Cửa Hội là cây cầu thứ 2 nối thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) với huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh). Ngoài ra, ngay sát thành phố Vinh, có cầu Bến Thủy 2, nối từ xã Hưng Lợi (huyện Hưng Nguyên) sang huyện Nghi Xuân. Như vậy, khi thực hiện, cầu Bến Thủy 3 sẽ trở thành cây cầu thứ 3 nối trung tâm tỉnh lỵ của Nghệ An với huyện phía Bắc Hà Tĩnh. Từ đó, tạo thêm động lực để liên kết khu vực Bắc Trung Bộ, đặc biệt là vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh, góp phần phát triển toàn vùng, đặc biệt là thành phố Vinh và huyện Nghi Xuân.