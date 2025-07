Thời sự Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam thăm Khu công nghiệp VSIP Nghệ An Chiều 4/7, trong chương trình thăm và làm việc tại Nghệ An, đồng chí Khamphao Ernthavanh - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Khu công nghiệp VSIP.

Tham gia đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ và đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam.

VSIP là một trong những dự án FDI thành công mà tỉnh Nghệ An thu hút được và đang trở thành dự án trọng điểm với kỳ vọng sẽ tạo ra đột phá lớn cho phát triển công nghiệp của tỉnh.

Đồng chí Khamphao Ernthavanh - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Khu công nghiệp VSIP. Ảnh: Phạm Bằng

Đến nay, VSIP đã đầu tư 3 dự án tại Nghệ An: Khu công nghiệp, đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An 1 với tổng đầu tư 359 triệu USD; Khu công nghiệp Thọ Lộc - Giai đoạn 1 (VSIP Nghệ An 2) với tổng vốn đầu tư 164,6 triệu USD; Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3 với tổng vốn đầu tư 52,5 triệu USD.

Sau 10 năm triển khai, Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 1 đã thu hút được 57 dự án có tổng diện tích 261,74ha; đạt tỷ lệ lấp đầy 91,3%; tổng vốn đầu tư đạt 2,109 tỷ USD, trong đó 2,011 tỷ USD là vốn FDI.

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam nghe giới thiệu tổng quan về mô hình hoạt động của KCN VSIP. Ảnh: Phạm Bằng

VSIP Nghệ An I đã thu hút được các nhà đầu tư lớn bao gồm Luxshare ICT, Luxcase, Luxvision, Merry & Luxshare, Innovation Precision, Radiant, Everwin Precision, Matsuoka, Jtec…

Các ngành nghề thu hút đầu tư chính bao gồm: 79% ngành điện, điện tử và cơ khí chính xác; 8% ngành hợp kim; 5% nhà xưởng cho thuê và dịch vụ kho vận; 3% may mặc và phụ kiện, 5% các ngành khác bao gồm vật liệu xây dựng và nội thất, linh kiện ô tô, hàng tiêu dùng, thực phẩm, hóa chất, viên nén sinh khối, bao bì.

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam trao đổi với đại diện Tập đoàn VSIP. Ảnh: Phạm Bằng

Hiện, 44 dự án đã đi vào hoạt động, đang sử dụng khoảng 32.000 lao động địa phương. Năm 2024, giá trị xuất khẩu ước đạt 23.962 tỷ đồng, tương đương 940 triệu USD.

Qua nghe báo cáo, đồng chí Khamphao Ernthavanh - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam chúc mừng, đánh giá cao những kết quả phát triển của VSIP sau gần 30 năm từ khi xây dựng Khu công nghiệp đầu tiên tại tỉnh Bình Dương (cũ).

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh đánh giá cao những kết quả phát triển của VSIP sau gần 30 năm từ khi xây dựng Khu công nghiệp đầu tiên tại tỉnh Bình Dương (cũ). Ảnh: Phạm Bằng

Đại sứ Khamphao Ernthavanh cũng chúc mừng sự hợp tác thành công giữa tỉnh Nghệ An với Singapore, thông qua Tập đoàn VSIP. Với 20 Khu công nghiệp trên toàn quốc, VSIP không chỉ giải quyết việc làm cho hàng trăm ngàn lao động của địa phương mà còn tạo ra động lực phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ cho Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng.

Với chiến lược kinh doanh chuyên nghiệp, uy tín, bài bản, VSIP cũng đã thu hút được nhiều nhà đầu tư thứ cấp lớn vào tỉnh Nghệ An với tổng vốn đầu tư rất lớn. Mô hình phát triển khu công nghiệp mà VSIP xây dựng tại Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng là bài học kinh nghiệm quý báu cho Lào trong công tác thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp.

Các thành viên trong đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Đại sứ Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh, hiện nay, Lào rất quan tâm đến thu hút đầu tư và mong rằng trong thời gian tới sẽ xây dựng được các khu công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư lớn như VSIP. Trong thời gian tới, 2 nước Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục hợp tác trong công tác thu hút đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược.

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn VSIP đã chia sẻ những thông tin về chính sách thu hút đầu tư, tuyển dụng lao động, tiêu thụ sản phẩm, các cơ chế, chính sách của Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng đối với nhà đầu tư.