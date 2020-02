Đại tá Cao Minh Phượng: 'Hạn chế, không có nghĩa thôi kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn'

(Baonghean.vn) - Đã hơn 1 tháng triển khai Nghị định 100/2019/NĐ-CP, Báo Nghệ An trao đổi với Đại tá Cao Minh Phượng - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An về kết quả bước đầu, cũng như kế hoạch triển khai trên địa bàn trong thời gian tới.