Thời sự Đảm bảo giải quyết tốt 'việc dân' trong sắp xếp đơn vị hành chính Đó là ý kiến nhấn mạnh của đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc tại huyện Quỳ Châu về công tác rà soát, nghiên cứu, định hướng việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp ở Nghệ An.

Phát huy hiệu quả các nguồn vốn đầu tư

Chiều 4/4, Tổ công tác rà soát, nghiên cứu, định hướng việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp tỉnh Nghệ An, do đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng làm việc tại huyện Quỳ Châu.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội Vụ, Vi Văn Sơn - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng lãnh đạo Đảng bộ UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài chính, Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng cán bộ tỉnh, huyện Quỳ Châu kiểm tra thi công sân vận động huyện. Ảnh: Nguyên Nguyên

Làm việc với đoàn công tác của tỉnh, lãnh đạo huyện Quỳ Châu, có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hoài - Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lô Thanh Luận – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Bùi Văn Hưng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các phòng ban cấp huyện.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị huyện Quỳ Châu lên phương án cho các xã khai thác hiệu quả sân vận động huyện sau khi hoàn thành. Ảnh: Nguyên Nguyên

Đồng chí Bùi Thanh An cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế việc thi công xây dựng công trình sân vận động huyện Quỳ Châu. Đây là một trong những công trình đầu tư công trọng điểm trên địa bàn huyện, với tổng mức đầu tư giai đoạn một 28 tỷ đồng. Hiện công trình cơ bản hoàn thành, dự kiến sẽ bàn giao trong hơn 1,5 tháng nữa. Công tác giải ngân cho công trình này đạt tiến độ đề ra.

Sân vận động huyện Quỳ Châu đầu tư giai đoạn 1 với tổng giá trị 28 tỷ đồng, trên diện tích 4,5ha, dự kiến hoàn thành trong 1,5 tháng tới. Ảnh: Nguyên Nguyên

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị huyện Quỳ Châu và nhà thầu nhanh chóng hoàn thành và xây dựng các phương án khai thác sân vận động cho các xã, cụm xã sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, bỏ hoạt động chính quyền cấp huyện. Đoàn công tác của tỉnh cũng kiểm tra xây dựng công trình Bảo tàng văn hóa các dân tộc miền Tây Nghệ An, tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng, do Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư. Công trình này cũng đang giai đoạn hoàn thành, đảm bảo tiến độ đề ra.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng cán bộ tỉnh, huyện Quỳ Châu kiểm tra thi công Bảo tàng văn hóa các dân tộc miền Tây Nghệ An. Ảnh: Nguyên Nguyên

Tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, đồng chí Bùi Văn Hưng – Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu đã báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội quý I trên địa bàn, trong đó, thu ngân sách đạt 13,84 tỷ đồng, đạt 64,1% dự toán tỉnh giao và đạt 33,0% HĐND huyện giao, bằng 140,4% so với cùng kỳ.

Huyện cũng đã xây dựng các phương án sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã theo hướng dẫn của tỉnh, Trung ương. Công tác bố trí cán bộ được tính toán các phương án hợp lý để phát huy hiệu quả bộ máy khi xác lập đơn vị hành chính xã mới. Huyện cũng đã chuẩn bị các phương án tổ chức tốt cuộc thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Về giải ngân vốn đầu tư công ở huyện Quỳ Châu, tổng kế hoạch vốn năm 2025 trên 145,3tỷ đồng, đến ngày 24/3/2025, đã giải ngân gần 32 tỷ đồng, đạt 22,02%. Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: 78,6 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 31,5 tỷ đồng, đạt 40,12%.

Huyện Quỳ Châu cũng tăng cường rà soát công tác hỗ trợ các hộ khó khăn về nhà ở xây dựng, sửa chữa nhà và đề nghị các cấp, ngành đã xét duyệt hỗ trợ cần chi trả kịp thời hơn.

Nỗ lực giải quyết tốt “việc dân”

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo huyện Quỳ Châu. Ảnh: Nguyên Nguyên

Huyện Quỳ Châu có các dân tộc Thái: 78,22%, Kinh (21,48 %) và các đồng bào Thổ, Tày, Mường, Nùng, Khơ Mú… sống đan xen. Địa bàn huyện có nhiều xã vùng sâu, chia cắt. Huyện phản ánh, việc lựa chọn trụ sở làm việc của đơn vị sau sắp xếp đơn vị hành chính và cơ sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu làm việc của cán bộ, công chức.

Đại diện lãnh đạo huyện Quỳ Châu cũng kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm hướng dẫn việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, tài sản sau sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định; Kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương liên quan sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định về chức năng, nhiệm vụ của xã mới để làm cơ sở thực hiện hiệu quả.

Đồng chí Bùi Văn Hưng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và các phương án sắp xếp đơn vị hành chính. Ảnh: Nguyên Nguyên

Lãnh đạo các sở dự cuộc làm việc với huyện Quỳ Châu về công tác sắp xếp đơn vị hành chính. Ảnh: Nguyên Nguyên

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Bùi Thanh An -Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng, công cuộc sắp xếp đơn vị hành chính lần này tác động sâu rộng đến toàn thể cán bộ các cấp, ngành. Nhưng Trung ương và tỉnh đang nỗ lực áp dụng nhiều cơ chế, chính sách để cán bộ, công chức không bị thiệt thòi để tập trung phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Đồng chí Bùi Thanh An động viên cán bộ, công chức trên địa bàn 2 huyện vững vàng tư tưởng, thống nhất hành động, gần dân, phục vụ người dân tốt hơn.

“Quá trình sắp xếp, có thể người này, người kia xin nghỉ công tác và sẽ được hưởng theo các cơ chế chính sách, cụ thể Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ngày 15/3/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Thế nhưng, không phải ai xin nghỉ cũng được, tỉnh luôn khuyến khích, động viên những cán bộ có năng lực, tâm huyết tiếp tục công tác, phục vụ người dân tốt hơn”, đồng chí Bùi Thanh An nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội Vụ phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Nguyên Nguyên

Về các nhiệm vụ trước mắt, đồng chí Bùi Thanh An yêu cầu huyện Quỳ Châu làm tốt công tác động viên cán bộ, công chức huyện, xã tiếp tục đoàn kết, thống nhất hành động trong sắp xếp đơn vị hành chính. Mục tiêu cuối cùng là phát huy hiệu năng, hiệu quả của bộ máy hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, từng bước nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Trên cơ sở nghiên cứu thực tế, huyện cần sớm hoàn thành phương án sắp xếp đơn vị hành chính; xác định tên gọi xã mới phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý, đời sống các đồng bào dân tộc và xác định rõ trung tâm xã để tạo thuận lợi cho nhân dân trong giao dịch thủ tục hành chính.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hoài - Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳ Châu phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Nguyên Nguyên

Trên cơ sở đó, tiếp tục phát huy các nguồn đầu tư công, và đầu tư từ doanh nghiệp, xã hội hóa; Triển khai đồng bộ, hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xóa đói giảm nghèo bền vững.

Một nhiệm vụ quan trọng nữa cần chú trọng đó là tăng cường công tác nắm bắt tư tưởng trong nhân dân; phối hợp tốt các lực lượng chức năng để đảm bảo tốt quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Cán bộ xã mới cần tích cực giải quyết “việc dân” tốt hơn, kịp thời triển khai các phương án phát triển kinh tế phù hợp thực tế, vận động toàn dân tham gia xây dựng các xã, cụm xã phát triển toàn diện.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với huyện Quỳ Châu. Ảnh: Nguyên Nguyên

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cần tính đến phương án hiệu quả để phát huy tính liên kết vùng, miền, tạo động lực phát triển mới. Theo đó, việc lựa chọn cán bộ chủ trì các xã mới cần chú trọng những người có năng lực cao, đạo đức tốt, tâm huyết cho công cuộc thúc đẩy phát triển ở cơ sở.

Về những kiến nghị của huyện Quỳ Châu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành kịp thời vào cuộc, vừa hướng dẫn, vừa giải quyết theo các quy định, trách nhiệm trên tinh thần nỗ lực cao nhất, hiệu quả cao nhất.