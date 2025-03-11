Kinh tế Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông sản An toàn thực phẩm (ATTP) ngày càng được xã hội quan tâm vì ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp kiểm soát, nâng cao chất lượng nông sản và ATTP, góp phần bảo vệ người tiêu dùng và tạo nền tảng để nông sản Nghệ An phát triển bền vững.



Tăng cường thanh, kiểm tra, đảm bảo an toàn thực phẩm

Với diện tích và sản lượng nhiều loại cây trồng chủ lực như lúa, ngô, chè, cam, rau màu, ngành nông nghiệp luôn đóng vai trò then chốt trong phát triển KT- XH trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, sản xuất truyền thống vẫn còn phổ biến, số cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông sản nhiều và quy mô manh mún, nhỏ lẻ còn chiếm phần lớn.

Mỗi năm, Nghệ An sản xuất trên 1,2 triệu tấn lúa. Ảnh: Phú Hương

Trong điều kiện đó, để quản lý, đảm bảo chất lượng và ATTP trên địa bàn, việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất và định kỳ đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông, lâm sản là một trong những hoạt động luôn được Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường thực hiện xuyên suốt, đặc biệt, trong các đợt cao điểm như Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì ATTP… Chi cục cũng tập trung kiểm tra các mặt hàng thiết yếu, có nguy cơ cao về ATTP như thịt, rau, quả và các sản phẩm chế biến.

“ Đối với các hành vi vi phạm, chúng tôi kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật, từng bước loại bỏ các sản phẩm kém chất lượng ra khỏi thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và các nhà sản xuất làm ăn chân chính Ông Nguyễn Văn Hà - Chi cục trưởng Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường Nghệ An

Trong 10 tháng đầu năm, các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thanh, kiểm tra hơn 700 cơ sở, đồng thời, tập trung thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho hơn 260 cơ sở, kiểm tra hậu kiểm tự công bố…; số tiền xử lý các cơ sở vi phạm lên đến hàng trăm triệu đồng.

Các lực lượng chức năng thu giữ số giá đỗ sử dụng chất cấm. Ảnh tư liệu

Đặc biệt, công tác phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường với các ngành và địa phương tiếp tục được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm trong quản lý chất lượng, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và thực phẩm không đảm bảo an toàn. Điển hình đã phát hiện 3 cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm 6 Benzylaminopurine, tiêu hủy 14.540 kg giá đỗ, góp phần ngăn ngừa nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.

Nghề làm tương truyền thống tại xã Vạn An. Ảnh tư liệu

Đơn vị đã tập trung phối hợp các địa phương, lấy mẫu kiểm tra chất lượng sản phẩm nông sản, thực phẩm, đặc biệt, tập trung vào các mặt hàng có nguy cơ cao như giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, rau, củ, măng muối, thực phẩm chế biến... Qua đó, đã phát hiện và xử lý nhiều vi phạm liên quan đến nhãn mác, điều kiện vệ sinh, chất lượng sản phẩm không đạt yêu cầu theo quy định.

Tăng diện tích nông sản an toàn

Để nâng cao chất lượng và an toàn nông sản, việc hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất an toàn cũng được Chi cục đẩy mạnh triển khai, coi đây là giải pháp căn cơ, bền vững nhằm thay đổi tập quán sản xuất truyền thống, lạc hậu, tạo nguồn sản phẩm sạch, đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường Nghệ An đã hỗ trợ xây dựng, phát triển các mô hình sản xuất nông sản an toàn. Ảnh: Phú Hương

Đơn vị đã tích cực triển khai và nhân rộng các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP cho cây trồng và vật nuôi. Các mô hình này được hỗ trợ về kỹ thuật, quy trình sản xuất, ghi chép nhật ký đồng ruộng, từ đó, tạo ra những sản phẩm có thể truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Thực tiễn tại một số địa phương cho thấy các mô hình rau, quả, chè, cam sản xuất theo VietGAP đã mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội, tăng thu nhập cho nông dân từ 1,2-1,5 lần so với sản xuất thông thường. Có thể nói, VietGAP vừa là giải pháp nâng cao chất lượng nông sản, vừa là động lực thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp Nghệ An theo hướng hiện đại, bền vững và gắn với xây dựng thương hiệu địa phương.

“ Trong điều kiện hiện nay, việc áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP, HACCP) được coi là một hướng đi tất yếu. VietGAP không chỉ giúp nông dân thay đổi tập quán canh tác theo hướng khoa học, kiểm soát tốt hơn việc sử dụng phân bón, thuốc BVTV mà còn giảm ô nhiễm môi trường, hạn chế dịch hại. Quan trọng hơn, sản phẩm chứng nhận VietGAP được nâng cao uy tín, tạo lợi thế khi tiếp cận các hệ thống phân phối hiện đại và thị trường xuất khẩu. Ông Nguyễn Thái Tuấn - Trưởng phòng Nghiệp vụ- Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường Nghệ An

Việc xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn từ sản xuất đến tiêu thụ cũng là một thành công nổi bật, giúp kiểm soát chất lượng ở mọi khâu, đảm bảo sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng là an toàn và chất lượng nhất. Đồng thời, việc xây dựng thương hiệu, tem nhãn nhận diện cho các sản phẩm an toàn cũng được đẩy mạnh, tạo niềm tin vững chắc cho thị trường.

Chỉ tính từ đầu năm đến nay, Chi cục đã hướng dẫn, giám sát các hộ tham gia xây dựng 4 mô hình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, 3 mô hình chế biến theo tiêu chuẩn HACCP, 3 mô hình chuyển giao khoa học, kỹ thuật và xây dựng thương hiệu sản phẩm trong chế biến nông, lâm, thủy sản. Đồng thời, tiến hành hỗ trợ 251.600 tem, nhãn; 11.870 hộp đựng sản phẩm; 11.000 túi đựng sản phẩm và 1.000 kg túi hút chân không.

Tem điện tử truy xuất nguồn gốc cam Vinh được dán trên mỗi quả cam trước khi xuất bán ra thị trường. Ảnh: Xuân Hoàng



Chi cục cũng thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, hội nghị cho người nông dân và chủ cơ sở sản xuất, chế biến. Nội dung tập trung vào các quy định mới về ATTP, kỹ thuật canh tác an toàn, và hướng dẫn áp dụng các công nghệ bảo quản tiên tiến. Việc này nhằm trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng sản xuất hiện đại, giúp người dân chủ động làm chủ quy trình sản xuất sạch.

Đặc biệt, bước vào vận hành chính quyền 2 cấp, công tác quản lý ATTP đối với hộ gia đình và HTX được chuyển về cho chính quyền cấp xã; thế nhưng, hầu hết các xã chưa đáp ứng được yêu cầu trưởng đoàn kiểm tra phải có chứng chỉ thẩm định viên. Trước tình hình đó, Chi cục đã kịp thời liên hệ với Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT, phối hợp tổ chức đào tạo được 67 học viên là cán bộ phụ trách quản lý ATTP của các xã, phường.

Lãnh đạo Chi cục làm việc với Tập đoàn Central Retail tại Thành phố Hồ Chí Minh để kết nối tiêu thụ nông sản an toàn của Nghệ An. Ảnh: Thái Tuấn

Đồng thời, kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn, trả lời các nhóm tư vấn hỗ trợ các xã, phường. Trong quá trình kiểm tra, những xã, phường yếu kém sẽ hướng dẫn thêm hoặc phối hợp, huy động cán bộ xã, phường cùng tham gia kiểm tra để tăng cường trình độ, năng lực và khả năng làm việc cho cán bộ cơ sở...

Bằng cách đẩy mạnh hỗ trợ ứng dụng công nghệ vào sản xuất, mở rộng các mô hình đạt chuẩn như VietGAP, GlobalGAP, đồng thời, tăng cường kiểm soát, truy xuất nguồn gốc, Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường đã tạo dựng được niềm tin cho người tiêu dùng và mở ra cơ hội để nâng cao giá trị, khả năng cạnh tranh cho nông sản Nghệ An trên thị trường.