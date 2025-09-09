Giải trí Đan Trường: Tôi cố gắng sống tốt nhưng tai họa ập xuống liên tục! Ca sĩ Đan Trường nói dù cố gắng sống tốt nhưng tai họa cứ ập xuống liên tục khiến mình nản lòng, chùn bước.

Ca sĩ Đan Trường vừa họp báo công bố liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát sẽ diễn ra ngày 1/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Ca sĩ Đan Trường chia sẻ về liveshow 30 năm.

Ca sĩ cho biết từng chỉ muốn hát và sống an phận, làm nghề thầm lặng. Thời gian và sức khỏe không cho phép anh đủ thoải mái để tổ chức liveshow lớn.

"Có rất nhiều thứ làm tôi chùn bước. Ai theo dõi Đan Trường sẽ biết dù tôi cố gắng sống tốt nhưng tai họa cứ ập xuống liên tục. Hết chuyện này đến chuyện khác làm tôi nản, tụt cảm xúc nhiều", anh nói.

Đan Trường thấy may mắn vì bên cạnh luôn có sự đồng hành của ê-kíp và fan. Chính sự dõi theo, sát cánh của họ giúp anh vượt khó khăn, đứng vững được đến ngày hôm nay.

Do đó, anh xem liveshow như lời cảm ơn, tri ân tất cả mọi người đã bên cạnh những năm tháng thanh xuân và đi cùng nhau qua 3 thập kỷ.

Đan Trường xem đây là liveshow hoành tráng cuối cùng vì tự thấy không đủ sức khỏe để làm thêm.

Ban đầu, ê-kíp dự định làm ở TPHCM nhưng vì đây là dự án quan trọng, họ quyết định tổ chức tại Hà Nội.

Nhiều năm qua, ca sĩ mắc chứng bệnh rối loạn tiền đình sai tư thế. Khi đang nằm ngồi dậy, hoặc quay sang phải hay trái đều khiến anh chóng mặt.

"Bệnh không trị dứt điểm được. Tôi được khuyên cần phải ngủ và nghỉ ngơi nhiều. Khi nhảy vũ đạo, tôi cố gắng tránh những cú xoay vì dễ té ngửa.

Tôi luôn giữ sức khỏe tốt, trong trạng thái căng nhất để hoàn thành tốt vai trò vừa hát, nhảy trong liveshow", anh bày tỏ.

Cẩm Ly - người bạn tri kỷ trong âm nhạc - trình diễn trong liveshow Đan Trường.

Cẩm Ly - người bạn tri kỷ trong âm nhạc của Đan Trường góp mặt trong liveshow. Cả hai sẽ có màn tái hợp với những ca khúc hit 1 thời, được hòa âm phối khí hoàn toàn mới.

Họ cũng xảy ra tranh cãi trong quá trình làm việc. Trong khi Đan Trường muốn hát những ca khúc mới, còn Cẩm Ly lại thích trình diễn những bài hit cũ để tạo sự hoài niệm với khán giả.

Cách đây 1 năm, Cẩm Ly từng làm liveshow kỷ niệm 30 năm. Theo chị, với 1 ca sĩ, tình cảm khán giả là điều quan trọng nhất để có thể kéo dài hành trình làm nghề.

"Tôi mong Trường sẽ thăng hoa trên thánh đường nghệ thuật và sống trong vòng tay yêu thương của khán giả", chị bày tỏ.

Ngoài Cẩm Ly, nhiều ca sĩ sẽ tham gia liveshow như: Quốc Thiên, Hoà Minzy, Đen Vâu, Rhyder… Bên cạnh các giọng ca gắn liền với sự nghiệp như Cẩm Ly, sự kết hợp với Quốc Thiên hay Hoà Minzy sẽ mang đến nhiều sự mới mẻ, thể hiện nỗ lực làm mới mình của Đan Trường.

Thiên Từ - con trai Đan Trường cũng về nước tham gia liveshow của cha.

Bé Thiên Từ - con trai của Đan Trường cũng góp mặt trong liveshow của bố trong 1 tiết mục đặc biệt.

Ông bầu Hoàng Tuấn cho biết chi phí đầu tư hiện tại cho show này là hơn 11 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn chi phí được đầu tư cho sân khấu. Tiền cho sáng tác mới và hòa âm phối khí khoảng 1 tỷ đồng.

Tiết mục hoành tráng nhất là sự xuất hiện của dàn ngựa được mang từ TPHCM ra Hà Nội. Ê-kíp phải thuê xe, xây dựng lều trại riêng cho ngựa và đảm bảo tốt chuyện ăn uống, chăm sóc... cho tới ngày liveshow.

Trong khuôn khổ liveshow, ban tổ chức còn mở triển lãm Đan Trường - 30 năm thành tựu để trưng bày những dấu ấn trong sự nghiệp của nam ca sĩ.

Ảnh: HK, NVCC