Đảng bộ VNPT Nghệ An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Trước tình hình phức tạp do dịch bệnh virus Corona (Covid-19) gây ra, để kịp thời hỗ trợ cho các trường trong thời gian nghỉ học, giúp giáo viên tiếp cận các học sinh từ xa để ôn tập kiến thức; ngày 18/2/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã phối hợp VNPT tập huấn cung cấp giải pháp giáo dục điện tử VNPT E-Learning cho các trường học trên địa bàn tỉnh.

