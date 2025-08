Quốc tế Tổng thống Trump tuyên bố di chuyển 2 tàu ngầm hạt nhân vào vị trí thích hợp vì sự an toàn của Mỹ Tổng thống Trump cho biết, do những lời đe doạ từ Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, nên ông đã cho di chuyển tàu ngầm hạt nhân.

Tổng thống Trump nói với các nhà báo vào ngày 1/8 trên Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng. Ảnh: TASS

Theo TASS, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/8 tuyên bố rằng ông đã ra lệnh di chuyển hai tàu ngầm hạt nhân, do các tuyên bố của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev để đảm bảo an toàn cho công dân Mỹ.

"Chúng ta chỉ cần cẩn thận” - Tổng thống Trump nói với các nhà báo vào ngày 1/8 trên Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng trước khi đến câu lạc bộ golf của mình ở Bedminster (New Jersey) vào cuối tuần.

Theo ông Trump, "một lời đe dọa đã được lên tiếng, và chúng tôi không nghĩ rằng nó phù hợp, vì vậy tôi phải rất cẩn thận".

"Vì vậy, tôi làm điều đó trên cơ sở đảm bảo an ninh cho người dân của chúng tôi. Cựu tổng thống Nga đã đe dọa, và chúng tôi sẽ bảo vệ người dân của mình” - Tổng thống Trump nhấnmạnh.

"Các bạn chỉ cần đọc những gì ông Medvedev đã nói. Ông ấy đang nói về hạt nhân. Khi ai đó nói về hạt nhân, chúng tôi sẽ phải chuẩn bị. Và chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ" – nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Theo Tổng thống Mỹ viết trên Truth Social, ông đã ra lệnh di dời hai tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đến các khu vực thích hợp ,được cho là do các tuyên bố của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Theo quan điểm của Tổng thống Trump, ông Medvedev đã đưa ra những tuyên bốkhiêu khích về các vấn đề hạt nhân.

Trước đó, ngày 28/7, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã viết trên X rằng, Tổng thống Trump đe doạ Nga và cho rằng Mỹ không nên quên bất kỳ tối hậu thư nào cũng trở thành một bước tiến tới chiến tranh.

Tiếp đó, ngày 31/7, ông Medvedev cảnh báo Tổng thống Trump “đừng quên sự nguy hiểm của ‘người chết'”, nhằm đáp trả tuyên bố trước đó của ông chủ Nhà Trắng nói rằng “nền kinh tế Nga và Ấn Độ đã chết”.

Tờ New York Times đưa ra bình luận, việc thực hiện lệnh của Tổng thống Donald Trump gửi hai tàu ngầm hạt nhân đến các khu vực thích hợp, không thể xác minh được.

Ấn phẩm lưu ý rằng, việc di chuyển tàu ngầm hạt nhân là một trong những cuộc diễn tập chiến thuật bí mật nhất của Lầu Năm Góc, do đó, rất có thể sẽ không thể tìm ra liệu ông Trump có thực sự ra lệnh di chuyển tàu ngầm hay không.