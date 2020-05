Đảng bộ xã Tân Thắng (Quỳnh Lưu) đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tham dự có đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các ban, ngành cấp huyện.

Toàn cảnh Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Hồng Diện

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, xã Tân Thắng đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa III đề ra. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt gần 169 tỷ đồng, tăng so với chỉ tiêu nghị quyết 119,7% và so với cùng kỳ là 166,9%; tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 11%; giá trị thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt gần 45 triệu đồng/ người, tăng 171% so với cùng kỳ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; nông – lâm – thủy sản, công nghiệp – xây dựng cơ bản và dịch vụ tăng trưởng khá.



Lĩnh vực văn hóa – xã hội có 86% hộ đạt gia đình văn hóa, 8/10 thôn được công nhận làng văn hóa; chất lượng giáo dục đào tạo được nâng lên, tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 97%; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và các vấn đề xã hội được quan tâm, thực hiện tốt; quốc phòng – an ninh được giữ vững.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ xã Tân Thắng Nghệ An. Ảnh: Hồng Diện Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM xã đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống dân sinh, diện mạo nông thôn mới của xã miền núi có nhiều khởi sắc. Tổng nguồn lực huy động xây dựng NTM trong nhiệm kỳ hơn 80 tỷ đồng, trong đó từ ngân sách là 14,2 tỷ đồng, nhân dân đóng góp, tự đầu tư và nguồn lồng ghép khác gần 66 tỷ đồng.



Công tác xây dựng đảng được chú trọng và trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 19 đảng viên mới, trong đó có 9 đồng chí đảng viên người dân tộc thiểu số, chiếm 37,5%; lãnh đạo MTTQ và các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Tân Thắng đặt ra phương hướng, mục tiêu là huy động tối đa mọi nguồn lực, đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm để phát triển nhanh, bền vững trên các lĩnh vực, tạo sự đột phá một số vấn đề trọng điểm như kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nông nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng tiêu chí NTM; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.



Đại biểu bỏ phiếu BCH nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Hồng Diện

Xã đề ra một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025 như: tổng giá trị sản xuất đạt trên 276 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong 5 năm đạt 11 – 12%; giá trị sản xuất trồng trọt bình quân đạt 92,79 triệu đồng/ ha/ năm; thu nhập bình quân đầu người từ 65 – 70 triệu đồng/ năm; thu ngân sách Nhà nước tăng hàng năm 12 – 13%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90,4%; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 dưới 2,5%.

Trên tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Thắng, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 13 đồng chí. Đồng chí Phan Tiến Dũng – Chủ tịch UBND xã được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã, khóa IV. Đại hội cũng đã tiến hành bầu 4 đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII.