Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An khởi công xây dựng nhà ở cho 5 hộ nghèo Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 24/5, tại xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà ở cho 5 hộ gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Huồi Tụ.

Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 10/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và Kế hoạch số 69-KH/ĐUK, ngày 16/2/2023 của Đảng ủy Khối về vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025, qua gần 3 tháng triển khai, phát động, các cơ quan, doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã đăng ký hỗ trợ qua kênh của Đảng uỷ Khối 126 căn nhà trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trong năm 2023 các đơn vị đăng ký xây dựng, bàn giao 75 căn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đăng ký trong năm 2023 (100 căn).

05 căn nhà xây dựng cho 05 hộ gia đình khó khăn tại xã Huồi tụ lần này nhận được sự chia sẻ tích cực, đồng hành của các doanh nghiệp: Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh; Công ty CP Bao bì & Kinh doanh Tổng hợp Nghệ An; Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan; Công ty CP Đầu tư & Phát triển Miền Trung; Công ty CP 495; Công ty CP Truyền hình Cáp Nghệ An và Cơ quan Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An.

Các hộ gia đình được hỗ trợ đợt này là hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tại các bản Na Ni, Phà Sắc, Huồi Khe, Trung Tâm và bản Huồi Thăng, xã Huồi Tụ. Dự kiến các ngôi nhà sẽ hoàn thành và bàn giao cho các gia đình vào cuối tháng 6.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực của các đơn vị thuộc Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh nhằm chia sẻ cùng gia đình hộ nghèo và hộ có khó khăn về nhà ở, để các hoàn cảnh này sớm có nhà mới và vươn lên ổn định cuộc sống.