Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

(Baonghean.vn) - Chiều 29/6, tại TP. Vinh, Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 dự, chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo một số cơ quan Quân khu. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh và lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có các đồng chí: Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đồng chí trong Đảng ủy Quân sự tỉnh.

HOÀN THÀNH TỐT CÁC MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ

Trong 6 tháng đầu năm, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; các nghị quyết của Quân ủy Trung ương; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Quân khu 4, Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo triển khai hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Nổi bật là lãnh đạo thực hiện tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; triển khai cấp ủy, chính quyền 6 huyện, thị xã làm tốt công tác quán triệt, triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn.

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu lãnh đạo duy trì nghiêm nề nếp, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, bàn giao 3.102 thành niên, đạt 100% chỉ tiêu; tổ chức lễ truy điệu, an táng 96 hài cốt liệt sĩ quy tập tại Lào mùa khô 2022 - 2023 trang trọng, chặt chẽ, đúng nghi lễ; thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách, hậu cần, tài chính, kỹ thuật;…

Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ; ban hành Nghị quyết chuyên đề xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo; qua đó tạo sự chuyển biến trong từng cơ quan, đơn vị.

Trong 6 tháng cuối năm 2023, Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định nhiệm vụ tiếp tục lãnh đạo quán triệt triển khai thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Quân khu 4, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; thực hiện các khâu đột phá, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 chúc mừng những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm nay, mặc dù bối cảnh, tình hình có nhiều khó khăn; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Thời gian tới, Trung tướng Trần Võ Dũng đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Biên phòng của tỉnh và các đơn vị của Quân khu 4 đứng chân trên địa bàn nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham mưu xử lý các tình huống ngay từ cơ sở; không để bị động, bất ngờ.

Chính ủy Quân khu 4 đồng thời yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An chủ động, tham gia ứng phó, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai; triển khai tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024; bồi dưỡng kiến thức quân sự, quốc phòng cho các đối tượng đạt kết quả tốt;…

Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện cho các đối tượng; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận; tiếp tục quan tâm lãnh đạo duy trì nề nếp, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, tạo sự ổn định vững chắc trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương;…

Trung tướng Trần Võ Dũng cũng đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An cũng cần tiếp tục lãnh đạo chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định về công tác xây dựng Đảng; tiếp tục quan tâm bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, quản lý, chỉ huy các cấp, đặc biệt là ở cấp huyện.

Trên cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ phấn đấu để lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An sớm được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã thông tin một số kết quả kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm; qua đó trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, các cơ quan và lãnh đạo Quân khu 4 luôn đồng hành, hỗ trợ cho cấp ủy, chính quyền tỉnh, trong đó có công tác quân sự, quốc phòng của tỉnh, từ đó tạo nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội.

Thông tin thêm một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Nguyễn Đức Trung đề nghị, Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các cơ quan của tỉnh để xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sau khi được ban hành, liên quan đến thực hiện nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.

Đối với kiến nghị bố trí kinh phí xây dựng cơ sở Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, Lào, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định nguyên tắc ưu tiên bố trí nguồn lực để thực hiện; qua đó giao Bộ CHQS tỉnh xác định các hạng mục, ưu tiên, lộ trình đầu tư.

NẮM CHẮC, LÀM CHỦ TÌNH HÌNH, KHÔNG ĐỂ BỊ ĐỘNG, BẤT NGỜ

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An ghi nhận, đánh giá cao kết quả lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm của Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Trong 6 tháng cuối năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nắm chắc, làm chủ tình hình, không để bị động, bất ngờ trong bất kỳ tình huống nào; qua đó tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh xử lý kịp thời các tình huống về quân sự, quốc phòng; góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh; tạo nền tảng để chăm lo phát triển kinh tế.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn tại 6 huyện, thị xã năm 2023 nghiêm túc, bài bản, đúng kế hoạch, đúng tiến độ, đảm bảo an toàn.

Đặc biệt, đồng chí Thái Thanh Quý lưu ý, cần có phương án, kế hoạch chi tiết, bài bản, phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể để tham gia ứng phó khắc phục thiên tai, khi có tình huống xuất quân được ngay, không để lúng túng, bị động; đồng thời tiến hành rà soát kỹ lưỡng các công trình, khu vực đóng quân, nhất là các khu vực dễ bị sạt lở, vùng nguy hiểm để có phương án đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ.

Đảng ủy Quân sự tỉnh cần lãnh đạo, đôn đốc, giám sát, kiểm tra để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công các công trình do Bộ CHQS tỉnh làm chủ đầu tư; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục, nghiên cứu phương án xây dựng cơ sở Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, Lào.

Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An đồng thời nhấn mạnh cần tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ; thực hiện nghiêm kỷ luật Quân đội, nâng cao chất lượng đội ngũ.

Tại cuộc làm việc, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thông qua Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và Nghị quyết liên quan đến nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo.