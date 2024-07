Xây dựng Đảng Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 Chiều 2/7, tại TP. Vinh, Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Toàn cảnh Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo một số cơ quan Quân khu.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy.

Về phía lãnh đạo Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh có các đồng chí: Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương toàn diện, có chiều sâu

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai toàn diện, có chiều sâu các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trình bày dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Ảnh: Thành Duy

Trọng tâm là ban hành chỉ thị, tổ chức triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cho 7 huyện, thị xã chặt chẽ, nghiêm túc; thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi 3.252 công dân nhập ngũ năm 2024;…

Đại hội Thi đua quyết thắng cấp huyện và Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019 - 2024 thành công tốt đẹp.

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết chuyên đề xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu” giai đoạn 2023 – 2030 và những năm tiếp theo; đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng qua với nhiều kết quả khá toàn diện, trong đó công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An đánh giá cao công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh của Đảng ủy Quân sự tỉnh; đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh nắm chắc, dự báo sát tình hình nên không có tình huống bất ngờ, mất an toàn xảy ra trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao vai trò cầu nối giữa Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 của Đảng ủy Quân sự tỉnh, Bộ CHQS Quân sự tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung cảm ơn Quân khu 4 đã luôn đồng hành, hỗ trợ với tỉnh Nghệ An, đặc biệt là trong việc ứng phó những tình huống đột xuất trên địa bàn như thiên tai; qua đó mong muốn lãnh đạo Quân khu 4 tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh, trong đó có việc quan tâm giúp đỡ Bộ CHQS tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Đây không chỉ là vinh dự của lực lượng vũ trang tỉnh, mà còn của tỉnh Nghệ An.

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 trong phát biểu chỉ đạo hội nghị đánh giá rất cao vai trò, trách nhiệm, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Trung tướng Hà Thọ Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình và các kết quả đạt được, Tư lệnh Quân khu 4 chúc mừng tỉnh Nghệ An về những thành quả phát triển kinh tế - xã hội; biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của tỉnh 6 tháng đầu năm nay.

Thời gian tới, với đặc điểm là địa bàn rộng, dân cư đông, Trung tướng Hà Thọ Bình đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục quan tâm công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương một cách chủ động hơn nữa, toàn diện trên các mặt; đặc biệt là ở cấp xã, cấp huyện.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; chuẩn bị thật tốt nhân lực, phương tiện sẵn sàng giúp nhân dân ứng phó với thiên tai, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Quân sự tỉnh và Bộ CHQS tỉnh tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Tư lệnh Quân khu 4 cũng đề nghị lực lượng quân sự tỉnh chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới; tổ chức các phong trào thi đua nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; tham mưu cho địa phương các công trình chiến đấu, xây dựng trụ sở ban CHQS cấp xã.

Chuẩn bị tốt các điều kiện kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát biểu kết luận hội nghị, khẳng định, tỉnh Nghệ An luôn coi trọng và đặt đúng tầm nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Trung tướng Hà Thọ Bình để bổ sung vào dự thảo nghị quyết, để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành mức cao nhất các nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng ủy Quân sự tỉnh 6 tháng đầu năm, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đặc biệt đánh giá cao việc giữ vững tinh thần đoàn kết, kỷ luật trong toàn Đảng bộ.

Trong 6 tháng cuối năm nay, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đề nghị toàn Đảng bộ quán triệt tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Tư lệnh Quân khu 4, đảm bảo an toàn tuyệt đối trên các khía cạnh, gồm: Nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ; nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ; đảm bảo an toàn trong quá trình diễn tập, huấn luyện, phòng chống thiên tai, bão lũ;...

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý đồng thời yêu cầu chủ động phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện ứng phó hiệu quả với các tình huống, nhất là ứng phó với thiên tai khi mùa mưa lũ đang đến.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đề án về các công trình chiến đấu quan trọng và trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương; phối hợp rà soát, chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhất là trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện giai đoạn 2023 - 2025.

Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và một số ban Đảng Tỉnh ủy dự hội nghị. Ảnh:

Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng cần lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024) và tích cực chuẩn bị, đảm bảo hồ sơ để cấp có thẩm quyền xem xét, phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.