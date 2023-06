Đảng ủy quân sự tỉnh tăng cường công tác bảo vệ biên giới quốc gia

(Baonghean.vn) - Trận cầu tâm điểm tại bảng D tử thần đã diễn ra gay cấn từng giây, đội bóng quê lúa và thành phố đỏ đã cống hiến màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, bất phân thắng bại, do đó, cục diện bảng đấu vẫn chưa ngã ngũ.

(Baonghean.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can trong đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề với số tiền hơn 20 tỷ đồng.