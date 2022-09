Đánh bại U17 Bình Phước trên chấm luân lưu, U17 Sông Lam Nghệ An giành vé vào bán kết

(Baonghean.vn) -Chơi hoàn toàn lấn lướt trước U17 Bình Phước. Tuy nhiên U17 Sông Lam Nghệ An vẫn phải nhờ đến những loạt đá luân lưu mới chính thức giành vé vào chơi trận bán kết U17 Quốc gia năm 2022.

U17 Sông Lam Nghệ An bước đến vòng tứ kết với thành tích toàn thắng ở vòng bảng. Các học trò của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài ghi được 5 bàn thắng và không để thủng lưới bất cứ bàn nào.

Đối đầu với U17 xứ Nghệ ở vòng tứ kết là U17 Bình Phước. Đối phương chỉ có được 4 điểm và xếp thứ 3 tại bảng A. Chính vì vậy, khá dễ hiểu khi U17 Sông Lam Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao hơn hẳn đối phương.

Đẳng cấp cửa trên được đội bóng của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài thể hiện ngay khi tiếng còi khai cuộc được vang lên. U17 xứ Nghệ ngay lập tức tổ chức các đợt tấn công lên khung thành của Nguyễn Đặng Huy Bảo của Bình Phước. Sự cơ động của Quang Vinh, Lê Đình Long Vũ, Phạm Nguyễn Quốc Trung đã tạo nên một thế trận hoàn toàn lấn lướt trước đối thủ. Tuy nhiên số cơ hội rõ ràng mà đội bóng xứ Nghệ tạo ra trong 45 phút đầu tiên của trận đấu là không nhiều.

Bước sang hiệp 2, U17 Sông Lam Nghệ An tiếp tục là đội bóng áp đặt được lối chơi. Nhằm tạo ra nét tươi mới trên hàng công, huấn luyện viên Phan Tiến Hoài đã quyết định đưa tiền đạo mới 15 tuổi Trần Quốc Hoà vào sân. Quyết định này ngay lập tức mang đến những cơ hội rõ ràng cho U17 Sông Lam Nghệ An. Trong 10 phút đầu của hiệp 2, U17 xứ Nghệ đã có không dưới 3 tình huống có thể mở được tỷ số. Tuy nhiên, Phạm Nguyễn Quốc Trung, Lê Đình Long Vũ hay Trần Quốc Hoà đều khá vô duyên trước khung thành của Bình Phước. Đặc biệt là cơ hội của Lê Đình Long Vũ. Sau khi nhận bóng từ Quốc Hoà, Số 16 Sông Lam Nghệ An có pha đối mặt với thủ môn Nguyễn Đặng Huy Bảo. Long Vũ sử dụng kỹ thuật để đánh lừa qua thủ môn này, nhưng cú sút cuối cùng lại đi trúng cột dọc, bỏ lỡ cơ hội khai thông thế bế tắc cho đoàn quân áo vàng.

Để hạn chế sức mạnh tấn công của U17 Sông Lam Nghệ An, U17 Bình Phước đã tập trung số đông cầu thủ trước khu vực cấm địa của mình. Họ không giấu diếm tham vọng đưa trận đấu về những loạt đá luân lưu đầy may rủi. Và dù đã rất cố gắng triển khai nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương nhưng do trải qua một ngày thi đấu kém duyên, nên các chân sút xứ Nghệ đã không thể làm tung lưới Nguyễn Đặng Huy Bảo.

Kết thúc 90 phút, hai đội hoà nhau với tỷ số 0-0. Tỷ số này, khiến hai đội phải giải quyết thắng thua trên chấm 11m. Với bản lĩnh của đội bóng được xếp cửa trên, U17 Sông Lam đã giành chiến thắng 4-3 ở loạt đá luân lưu.

Đội bóng của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài sẽ tiến đến trận bán kết và đối đầu với đội thắng ở cặp đấu U17 PVF và U17 Hoàng Anh Gia Lai.

Trận bán kết của U17 Sông Lam Nghệ An sẽ diễn ra vào 15h30 ngày 9/9 tới đây.