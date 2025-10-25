Đánh giá Lynk & Co 08 Holo: SUV PHEV giá 1,389 tỷ đồng Lynk & Co 08 Holo dùng plug‑in hybrid 1,5L turbo + motor P3, 376 mã lực; pin NCM 39,8 kWh sạc nhanh 30–80% 28 phút; mâm 21 inch, âm thanh 23 loa Harman Kardon.

Lynk & Co 08 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với cấu hình plug‑in hybrid, định vị ở nhóm SUV hạng D. Phiên bản Holo cao cấp nhất có công suất công bố 376 mã lực, mô-men xoắn 615 Nm, pin NCM 39,8 kWh hỗ trợ sạc nhanh 30–80% trong 28 phút. Mức giá 1,389 tỷ đồng (bản Pro giá 1,299 tỷ đồng) đặt 08 vào nhóm sản phẩm đậm chất công nghệ, cạnh tranh trực tiếp với các mẫu D‑SUV phổ biến hiện nay.

Trong khuôn khổ bài viết, chúng tôi tập trung vào phiên bản Holo – cấu hình xuất hiện trong loạt ảnh giới thiệu tại Việt Nam – để làm rõ điểm mạnh về thiết kế, trang bị và hệ truyền động PHEV.

Lynk & Co 08 anh 18

Ngôn ngữ thiết kế đậm dấu ấn thương hiệu

Kiểu dáng của Lynk & Co 08 giữ nhận diện rõ rệt của hãng: nắp ca pô dập nổi kiểu vây cá mập, cụm đèn định vị chữ Y ngược đặt cao trên nắp ca pô kéo dài gần tới kính lái, kết hợp đèn chiếu sáng LED được cắt xẻ tạo diện mạo sắc cạnh.

Lynk & Co 08 anh 2

Cụm gương chiếu hậu tách khối từ một dải ốp đen kéo dài từ trụ A, đi kèm dòng chữ thương hiệu đặt dọc tạo điểm nhấn khác biệt. Thân xe có những đường dập nổi chạy dọc, tay nắm cửa ẩn và tông sơn xanh quân đội trên xe trưng bày cho cảm giác hiện đại.

Lynk & Co 08 anh 16

Đuôi xe vuốt gọn ở phần cản, dải đèn LED nối dài tràn sang hông, đèn hậu thanh mảnh đặt sát mép cửa cốp. Bản Holo trang bị mâm 21 inch; bản Pro dùng mâm 19 inch.

Lynk & Co 08 anh 7

Cabin chú trọng trải nghiệm số

Bên trong, Lynk & Co 08 sử dụng ghế bọc da cho toàn bộ vị trí. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng, có nhớ vị trí. Trung tâm táp-lô là màn hình giải trí 15,4 inch tích hợp Apple CarPlay và Android Auto; phía sau vô-lăng 3 chấu dạng oval là đồng hồ kỹ thuật số LCD 12,3 inch.

Lynk & Co 08 anh 9

Cửa sổ trời toàn cảnh panorama mở rộng không gian, trong khi chìa khóa hỗ trợ tìm xe và khởi động từ xa cho phép thao tác tiện lợi trước khi di chuyển. Hệ thống âm thanh 23 loa Harman Kardon là điểm nhấn đáng chú ý; người dùng có thể điều chỉnh hướng âm, âm sắc ngay trên màn trung tâm hoặc phím bấm trên vô-lăng.

Lynk & Co 08 anh 15

Hệ truyền động PHEV và hiệu năng công bố

Lynk & Co 08 sử dụng hệ plug‑in hybrid kết hợp động cơ xăng 1,5L tăng áp và motor điện P3. Theo thông tin công bố, tổng công suất đạt 376 mã lực, mô-men xoắn cực đại 615 Nm. Hệ thống quản lý năng lượng ưu tiên phân bổ điện/xăng tùy điều kiện vận hành nhằm cân bằng hiệu suất và mức tiêu thụ.

Pin NCM 39,8 kWh đặt dưới sàn hỗ trợ sạc nhanh từ 30% đến 80% trong 28 phút. Nhà sản xuất không nêu thêm thông số tăng tốc hoặc phạm vi chạy điện thuần trong tài liệu giới thiệu tại Việt Nam.

Lynk & Co 08 anh 6

An toàn và công nghệ hỗ trợ

Xe trang bị hệ thống chiếu sáng LED, các kết nối giải trí phổ biến và chìa khóa hỗ trợ từ xa như đã nêu. Thông tin chi tiết về gói hỗ trợ lái nâng cao (ADAS), số lượng túi khí hoặc xếp hạng an toàn tiêu chuẩn quốc tế chưa được nhà sản xuất công bố trong nội dung giới thiệu nói trên.

Giá bán, định vị và đối thủ

Lynk & Co 08 được phân phối với 2 phiên bản: Pro giá 1,299 tỷ đồng và Holo giá 1,389 tỷ đồng. Với khung kích thước 4.820 x 1.915 x 1.685 mm, trục cơ sở 2.848 mm, 08 nằm ở dải SUV hạng D. Sản phẩm này sẽ bổ sung lựa chọn PHEV trong bức tranh phân khúc vốn sôi động với các đại diện như Mazda CX‑8, Hyundai Santa Fe, Ford Everest hay Jaecoo J7.

Bảng thông số chính

Hạng mục Thông số Kích thước (D x R x C) 4.820 x 1.915 x 1.685 mm Chiều dài cơ sở 2.848 mm Phiên bản Pro; Holo Mâm 19 inch (Pro); 21 inch (Holo) Hệ truyền động Plug‑in hybrid 1,5L turbo + motor điện P3 Công suất/mô-men 376 mã lực; 615 Nm Pin NCM 39,8 kWh Sạc nhanh 30–80% trong 28 phút Màn hình trung tâm 15,4 inch; Apple CarPlay/Android Auto Đồng hồ lái LCD 12,3 inch Âm thanh 23 loa Harman Kardon Cửa sổ trời Toàn cảnh panorama Ghế Da; ghế lái chỉnh điện 8 hướng, nhớ vị trí Giá bán 1,299–1,389 tỷ đồng

Kết luận nhanh

- Ưu điểm: Thiết kế nhận diện rõ ràng; khoang lái nhiều công nghệ (màn hình 15,4 inch, 23 loa Harman Kardon, cửa sổ trời panorama); cấu hình PHEV mạnh (376 mã lực, 615 Nm), pin 39,8 kWh sạc nhanh.

- Hạn chế: Thông tin về ADAS, an toàn chủ động/thụ động và các thông số tiêu hao, phạm vi điện chưa được công bố cho thị trường Việt Nam tại thời điểm giới thiệu.