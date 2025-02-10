Thứ Năm, 2/10/2025
Tôn giáo - Tín ngưỡng

Danh sách ngày tốt tháng 10/2025: Cẩm nang chọn ngày hoàng đạo cưới hỏi, động thổ, mua xe

Quốc Duẩn 02/10/2025 11:26

Danh sách ngày tốt tháng 10/2025: Tham khảo ngày hoàng đạo cưới hỏi, động thổ, mua xe để khởi đầu suôn sẻ, gặp may mắn và tài lộc.

Chọn ngày đẹp để tiến hành những công việc quan trọng từ lâu đã trở thành thói quen phổ biến, vừa mang ý nghĩa văn hóa vừa đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong đời sống hiện đại. Các sự kiện trọng đại như xây dựng nhà cửa, khai trương, động thổ hay bắt đầu dự án mới đều có ảnh hưởng lâu dài đến sự thuận lợi, may mắn và thành công của người thực hiện.

Xem ngày hợp tuổi giúp mọi người yên tâm hơn, giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng mọi việc diễn ra suôn sẻ. Tương tự các nghi lễ quan trọng, việc lựa chọn thời điểm phù hợp được xem như nền tảng vững chắc, tạo tiền đề cho những bước đi tiếp theo thuận lợi. Bên cạnh yếu tố thời gian, nhiều người còn cân nhắc sự hòa hợp giữa bản mệnh và ngũ hành, nhằm đạt được sự cân bằng “thiên thời - địa lợi - nhân hòa”.

Danh sách ngày tốt tháng 9 cưới hỏi, động thổ xây nhà, mua xe
Danh sách ngày tốt tháng 10/2025 cưới hỏi, động thổ xây nhà, mua xe

Tháng 10/2025 có những ngày đẹp nào để cưới hỏi?

Dưới đây là danh sách những ngày tốt tháng 10 năm 2025 có thể tham khảo:

Ngày dương
Ngày âm
Ngày hoàng đạo
Giờ tốt
Việc nên làm
4/10
13/8
Bính Ngọ
Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h)
Khởi công tạo tác việc chi cũng lợi. Tốt nhất là xây cất, cưới gã, chôn cất, chặt cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống
16/10
25/8
Mậu Ngọ

Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h)
Tạo tác mọi việc đều đặng vinh xương, tấn lợi. Hôn nhân cưới gã sanh con quý.
21/10
1/9
Quý Hợi
Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Động đất, ban nền đắp nền, thhờ cúng Táo Thần, cưới gả, cầu thầy chữa bệnh bằng cách mổ xẻ hay châm cứu, hốt thuốc, xả tang, khởi công làm lò nhuộm lò gốm, nữ nhân khởi đầu uống thuốc
24/10
3/9
Bính Dần
Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h)
Động đất, ban nền đắp nền, làm hay sửa phòng Bếp, đặt yên chỗ máy dệt (hay các loại máy), nhập học, nạp lễ cầu thân, nạp đơn dâng sớ, sửa hay làm thuyền chèo, đẩy thuyền mới xuống nước, khởi công làm lò nhuộm lò gốm
30/10
10/9
Nhâm Thân
Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h)
Xuất hành, đi thuyền, khởi tạo, động thổ, cưới gả ban nền đắp nền, dựng xây kho vựa, làm hay sửa phòng Bếp, thờ cúng Táo Thần, đóng giường lót giường

Tháng 10/2025 có những ngày đẹp nào để động thổ xây nhà, sửa nhà?

Dưới đây là danh sách những ngày tốt tháng 10 năm 2025 có thể tham khảo:

Ngày dương
Ngày âm
Ngày hoàng đạo
Giờ tốt
Việc nên làm
5/10
14/8
Đinh Mùi
Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xuất hành, đi thuyền, khởi tạo, động thổ, ban nền đắp nền, dựng xây kho vựa, làm hay sửa phòng Bếp, thờ cúng Táo Thần, đóng giường lót giường, may áo,
10/10
19/8
Nhâm Tý
Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h)
Đem ngũ cốc vào kho, đặt táng, gắn cửa, kê gác, gác đòn đông, đặt yên chỗ máy dệt, sửa hay làm thuyền chèo, đẩy thuyền mới xuống nước, các vụ bồi đắp thêm ( như bồi bùn, đắp đất, lót đá, xây bờ kè...)
12/10
21/8
Giáp Dần
Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h)
Lập khế ước, giao dịch, động đất ban nền, cầu thầy chữa bệnh, đi săn thú cá, tìm bắt trộm cướp
17/10
26/8
Kỷ Mùi
Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xuất hành, đi thuyền, khởi tạo, động thổ, ban nền đắp nền, dựng xây kho vựa, làm hay sửa phòng Bếp, thờ cúng Táo Thần, đóng giường lót giường, may áo, đặt yên chỗ máy dệt hay các loại máy, cấy lúa gặt lúa, đào ao giếng,
21/10
1/9
Quý Hợi
Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Động đất, ban nền đắp nền, thhờ cúng Táo Thần, cầu thầy chữa bệnh bằng cách mổ xẻ hay châm cứu, hốt thuốc, xả tang, khởi công làm lò nhuộm lò gốm, nữ nhân khởi đầu uống thuốc
24/10
3/9
Bính Dần
Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h)
Động đất, ban nền đắp nền, làm hay sửa phòng Bếp, đặt yên chỗ máy dệt (hay các loại máy), nhập học, nạp lễ cầu thân, nạp đơn dâng sớ, sửa hay làm thuyền chèo, đẩy thuyền mới xuống nước, khởi công làm lò nhuộm lò gốm
30/10
10/9
Nhâm Thân
Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h)
Xuất hành, đi thuyền, khởi tạo, động thổ, cưới gả ban nền đắp nền, dựng xây kho vựa, làm hay sửa phòng Bếp, thờ cúng Táo Thần, đóng giường lót giường

Tháng 10/2025 có những ngày đẹp nào để mua xe?

Ngày dương
Ngày âm
Ngày hoàng đạo
Giờ tốt
4/10
13/8
Bính Ngọ
Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h)
5/10
14/8
Đinh Mùi
Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
10/10
19/8
Nhâm Tý
Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h)
12/10
21/8
Giáp Dần
Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h)
16/10
25/8
Mậu Ngọ

Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h)
17/10
26/8
Kỷ Mùi
Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
21/10
1/9
Quý Hợi
Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
24/10
3/9
Bính Dần
Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h)
30/10
10/9
Nhâm Thân
Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h)

Kinh nghiệm chọn ngày tốt tránh đại kỵ

Việc lựa chọn ngày tốt từ lâu đã trở thành phần quan trọng trong văn hóa truyền thống, giúp tạo nền tảng thuận lợi và may mắn cho những kế hoạch trọng đại. Ngày đẹp thường trùng với các ngày hoàng đạo, có sự xuất hiện của các sao cát tinh như Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thiên Hỷ, Sinh Khí hay Thiên Ân – những yếu tố phong thủy được tin là mang đến bình an, tài lộc và thuận lợi trong công việc.

Những ngày trực tốc hỷ, tiểu cát hay đại an cũng được ưu tiên bởi năng lượng tích cực, giúp mọi việc khởi đầu suôn sẻ và đạt kết quả tốt. Ngược lại, các ngày tam nương, nguyệt kỵ, thọ tử hay xích khẩu thường được tránh do tiềm ẩn rủi ro, gây khó khăn cho sự hanh thông của công việc. Sau khi chọn được ngày thích hợp, nhiều người tiếp tục xem xét khung giờ cát lành để tiến hành các hoạt động quan trọng.

Theo kinh nghiệm dân gian, “giờ lành sinh vận tốt”, bắt đầu công việc đúng thời điểm cát tường không chỉ mang lại cảm giác yên tâm mà còn giúp mọi việc thuận lợi, phù hợp với vận khí, từ đó tăng cơ hội thành công, bền vững và gặp nhiều may mắn trong tương lai.

Tử vi 12 con giáp ngày 10/9: Dần khiêm tốn, Thìn hấp tấp

Danh sách ngày tốt tháng 8 năm 2025 để xây nhà, sửa nhà

Danh sách ngày tốt tháng 4 năm 2025 để xây nhà, sửa nhà, nhập trạch

Tử vi 12 con giáp ngày 10/9: Dần khiêm tốn, Thìn hấp tấp

Danh sách ngày tốt tháng 8 năm 2025 để xây nhà, sửa nhà

Danh sách ngày tốt tháng 4 năm 2025 để xây nhà, sửa nhà, nhập trạch

      Tôn giáo - Tín ngưỡng
      Danh sách ngày tốt tháng 10/2025: Cẩm nang chọn ngày hoàng đạo cưới hỏi, động thổ, mua xe

