Danh tính 2 đối tượng lao xe máy ‘thông chốt’, tông thẳng vào Đại uý Lê Đình Công

Tiến Dũng 22/08/2025 12:57

Sáng 22/8, đại diện Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) - Công an TP Hà Nội cho biết, một chiến sĩ của đơn vị đã bị thương nặng khi chặn hai thanh niên “thông chốt” trên đường phố.

Khoảng 20h10 ngày 21/8, Nguyễn Bá Hoài Nam (SN 2007, trú tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội) điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Văn Quân (SN 2007, trú tại xã Tiến Thắng, Hà Nội) phóng như bay trên đường Nghi Tàm, hướng về Âu Cơ.

thong chot bao ve hop luyen toi 219 2 doi tuong dam canh sat co dong chan thuong nang 20250821223146.jpg
Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Thời điểm này, lực lượng Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ cấm đường phục vụ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Nhận thấy nhóm thanh niên có dấu hiệu gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh và người dân, tổ công tác tại chốt trước số nhà 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành, Nam điều khiển xe lao thẳng vào Đại úy Lê Đình Công – cán bộ Phòng CSCĐ. Cú va chạm cực mạnh khiến cả ba ngã xuống đường, Đại úy Công bất tỉnh tại chỗ. Ngay lập tức, tổ công tác khống chế, bắt giữ hai đối tượng và đưa cả ba người vào bệnh viện cấp cứu.

thong chot bao ve hop luyen toi 219 2 doi tuong dam canh sat co dong chan thuong nang 20250821223146.jpg
Khu vực chiến sĩ CSCĐ bị thương. Ảnh cắt từ clip

Đại diện Phòng CSCĐ cho biết: “Đại uý Công đã thể hiện tinh thần quả cảm, sẵn sàng đối mặt để ngăn chặn hành vi coi thường pháp luật, đảm bảo an toàn cho người dân và sự kiện trọng đại của đất nước".

Ngay trong đêm, Đại tá Lê Văn Tuân – Phó Giám đốc CATP, cùng lãnh đạo Phòng CSCĐ đã có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi, động viên chiến sĩ và gia đình.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công an TP Hà Nội – khẳng định: “Hành vi coi thường pháp luật, tấn công lực lượng thi hành công vụ là không thể chấp nhận. Hai đối tượng đã bị bắt giữ và sẽ bị xử lý nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa".

Vụ việc khiến dư luận hết sức bức xúc, bởi hành vi manh động của hai đối tượng không chỉ đe dọa trực tiếp đến tính mạng chiến sĩ CSCĐ mà còn gây nguy hiểm cho an ninh, trật tự tại sự kiện chính trị – xã hội đặc biệt quan trọng.

Giám đốc CATP đã chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các đối tượng theo quy định pháp luật; đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với Đại úy Lê Đình Công.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/chien-si-cscd-bi-tong-thang-khi-chan-quai-xe-gay-tay-chan-thuong-so-nao-2434674.html
https://vietnamnet.vn/chien-si-cscd-bi-tong-thang-khi-chan-quai-xe-gay-tay-chan-thuong-so-nao-2434674.html

