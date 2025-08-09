Giải trí Đạo diễn Đặng Thái Huyền nói gì khi 'Mưa đỏ' hút 7 triệu khán giả, thu 552 tỷ? Trả lời PV, Thượng tá, NSƯT, đạo diễn Đặng Thái Huyền nói việc "Mưa đỏ" trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử giống như giấc mơ có thật.

Thượng tá Đặng Thái Huyền trên phim trường "Mưa đỏ".

- Không ai nghĩ sau 17 ngày "Mưa đỏ" có thể đạt 552 tỷ, trở thành phim có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt, chị đón nhận tin này thế nào?

Việc Điện ảnh Quân đội quan tâm nhất cho tới thời điểm này chính là việc thực hiện buổi chiếu tri ân trong Thành cổ Quảng Trị. Đó là điều mà ê-kíp mong chờ nhất và chỉ sau buổi chiếu hôm đó tôi mới cảm thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Đối với một đơn vị như Điện ảnh Quân đội doanh thu không phải là mục đích chúng tôi hướng tới. Bởi nhiệm vụ quan trọng nhất của Điện ảnh Quân đội là nhiệm vụ chính trị khi thực hiện bộ phim đã hoàn thành.

Điều chúng tôi quan tâm hơn cả doanh thu là lượt khán giả xem Mưa đỏ. Theo thống kê chưa chính thức mà Điện ảnh Quân đội nhận được tới thời điểm này (19h ngày 7/9) thì đã có hơn 7 triệu lượt khán giả đến rạp xem Mưa đỏ. Đó mới là con số khiến chúng tôi vỡ oà. Tôi và ê-kíp vẫn nói rằng nó giống như một giấc mơ mà tất cả các nghệ sĩ tham gia đã làm bằng sự chân thành nhưng chính khán giả đã hoàn thiện giấc mơ ấy để Mưa đỏ có một hành trình tuyệt vời và đáng nhớ.

Tôi muốn thay mặt ê-kíp gửi lời tri ân tới tất cả khán giả bởi đó chính là những người đưa giấc mơ của Mưa đỏ đi một chặng đường rất xa.

- Con số doanh thu là thước đo quan trọng cho thành công của bộ phim nhưng với riêng đạo diễn Đặng Thái Huyền, điều gì khiến chị xúc động nhất khi "Mưa đỏ" nhận được quá nhiều tình cảm của khán giả?

Điều tôi xúc động nhất chính là quá trình làm phim quá khó khăn, vất vả và cực khổ. Trong suốt 81 ngày đêm, có lúc tôi cảm thấy muốn gục ngã bởi chưa bao giờ làm một bộ phim gian khổ như vậy nhưng trong đoàn phim chưa có giây phút nào mọi người nản lòng hay có ý nghĩ tiêu cực. Nên việc Mưa đỏ được đón nhận với tôi quan trọng hơn cả chính là việc cảm thấy công sức mà anh em bỏ ra trong suốt 81 ngày đêm đã mang đến thành quả tuyệt vời. Đó là lúc mọi nỗ lực được đền đáp và tôi thấy hạnh phúc.

Khi các thủ trưởng giao cho một bộ phim lớn cho một nữ đạo diễn cũng có không ít nghi ngại nhưng các thủ trưởng, lãnh đạo Điện ảnh Quân đội nói rằng "cô ấy làm được". Nên việc tôi đã hoàn thành bộ phim và Mưa đỏ đón nhận được thành công lớn là sự đền đáp của tôi với niềm tin của mọi người.

- Trong 17 ngày, "Mưa đỏ" kéo hơn 7 triệu khán giả ra rạp và mang về 552 tỷ đồng (tính đến 16h30' ngày 7/9), với chị đó có phải là giấc mơ có thật? Có lẽ bản thân đạo diễn cũng không nghĩ bộ phim của mình có thể trở thành bom tấn ở phòng vé như vậy?

Đúng vậy! Khi làm phim mọi người chỉ nghĩ đây là dự án để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống và hướng tới mốc kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nên những người tham gia Mưa đỏ thấy rất vinh dự và ai cũng làm việc hết sức mình.

Điện ảnh Quân đội rất mong đưa bộ phim ra công chiếu rộng rãi. Rất cảm ơn các cấp lãnh đạo có cái nhìn cởi mở và đồng ý cho Điện ảnh Quân đội đưa Mưa đỏ ra rạp. Nếu không có sự ủng hộ đó phim khó có thành công như vậy bởi Mưa đỏ là bộ phim thuần để tuyên truyền. Chính các thủ trưởng cũng muốn một bộ phim lịch sử được làm tử tế cũng cần phải được khán giả cả nước tiếp cận rộng rãi. Một bộ phim chỉn chu và nghiêm túc xứng đáng nhận được sự ủng hộ của khán giả. Một bộ phim được làm tâm huyết chắc chắn sẽ có kết quả xứng đáng.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho rằng mọi công sức của đoàn phim đã được đền đáp xứng đáng.

- Trước đây Điện ảnh Quân đội cũng có nhiều phim tốt nhưng "Mưa đỏ" là phim đầu tiên được phát hành thương mại bởi những tác phẩm tuyên truyền trước đây vốn chỉ để dành chiếu trong các dịp kỷ niệm và hầu hết chiếu miễn phí. Bản thân chị có tác động nào với cấp trên để thuyết phục đưa phim ra chiếu rộng rãi?

Trong những năm gần đây, các phim về đề tài lịch sử bắt đầu xuất hiện và có những phim khán giả xếp hàng mua vé. Đó là cú huých tạo đà cho các phim lịch sử tiếp theo, trong đó có Mưa đỏ. Đó cũng là tín hiệu để các lãnh đạo của quân đội nhận thấy đã đến lúc chúng ta hoàn toàn có thể đưa các tác phẩm mọi người nghĩ là tuyên truyền đến với đông đảo khán giả.

Các thủ trưởng đã thực sự cởi mở từ khâu duyệt, nhiều chi tiết trongMưa đỏ được giữ lại và tôn trọng ý đồ của nhà làm phim. Sau khi Điện ảnh Quân đội xin ý kiến cấp trên về việc phối hợp phát hành Mưa đỏ cùng Galaxy thì đã nhận được sự tin tưởng và cấp phép cho Mưa đỏ thử nghiệm cách làm này. Thành công của Mưa đỏ là niềm vui của ê-kíp nhưng vui hơn nữa, đó sẽ là động lực để tạo đà cho các phim về lịch sử chiến tranh cách mạng của Điện ảnh Quân đội sau này sẽ có hướng đi rộng mở hơn.

- Với thành công quá lớn của "Mưa đỏ", bên cạnh niềm vui chị có sợ sẽ trở thành áp lực lớn cho mình khi làm phim sau này?

Mưa đỏ giống như một chặng đường chứ không phải là đích đến bởi đích đến luôn nằm ở phía trước. Tôi nghĩ tiếp sau đây Điện ảnh Quân đội còn nhiều đề tài về chiến tranh cách mạng và đang sở hữu những đạo diễn trẻ có năng lực và tâm huyết với nghề. Mưa đỏ giống như một cột mốc, một khởi đầu thuận lợi, giấc mơ đẹp để các đạo diễn trẻ tiếp theo tiếp tục đề tài này.