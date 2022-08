Đất và người Nghệ An đón đợi 'đi' vào những giai điệu quê hương tươi mới

(Baonghean.vn) - Với mong muốn có thêm những ca khúc hay về quê hương, mới đây lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã mời Đoàn nhạc sĩ thuộc Hội Nhạc sĩ Việt Nam đi thực tế sáng tác ở một số địa điểm trong tỉnh. Với các nhạc sĩ, đây là chuyến đi mang nhiều ý nghĩa và công chúng yêu âm nhạc có thể sẽ được thưởng thức những ca khúc tươi mới đậm dấu ấn đất và người Nghệ An.

Đoàn nhạc sĩ thuộc Hội Nhạc sĩ Việt Nam do nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh – Chủ tịch Hội dẫn đầu. Tham gia Đoàn có các nhạc sĩ: Nguyễn Trọng Đài, Nguyễn Xuân Thủy, Hồ Trọng Tuấn, Lê Minh Sơn và Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Tiến Dũng (Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Nghệ An).

Sở Văn hóa và Thể thao được giao nhiệm vụ tổ chức cho các nhạc sĩ tham quan, thâm nhập và trải nghiệm phong cảnh và thực tế cuộc sống của người dân Nghệ An. Trong quãng thời gian 3 ngày, các nhạc sĩ đã đến tham quan Bảo tàng Nghệ An, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn), Khu di tích Quốc gia Truông Bồn (Đô Lương), Vườn Quốc gia Pù Mát (Con Cuông), huyện Qùy Hợp và phố biển Cửa Lò.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam chia sẻ: “Nghệ An là vùng quê rất đỗi quen thuộc và thân thương, hàng năm chúng tôi đều có dịp qua lại. Nhưng đây thực sự là chuyến đi mang ý nghĩa đặc biệt, được tham quan các di tích, danh thắng và trải nghiệm đời sống văn hóa – xã hội đồng bào các dân tộc ở các huyện miền Tây.

Qua đó, có thêm những cảm nhận sâu sắc và mới mẻ về đất và người Nghệ An, là một trong những yếu tố hình thành tác phẩm âm nhạc”.

Do quá bận rộn, các nhạc sĩ không thể thực hiện chuyến đi theo kế hoạch ban đầu của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, thời gian rút lại còn khoảng 3 ngày nhưng chừng ấy cũng đủ để mọi người “thẩm thấu” vẻ đẹp phong cảnh và đời sống tâm hồn của người dân xứ Nghệ nói chung và Nghệ An nói riêng.

Từ những hiện vật giá trị được trưng bày trong bảo tàng đến nhịp sống lao động, sản xuất ở làng quê cũng như phố thị khiến tất cả các nhạc sĩ tham gia chuyến thực tế thêm yêu mến vùng quê gió Lào cát trắng này. Vì yêu mến Nghệ An nên mới về với Nghệ An, và qua chuyến đi tình yêu dành cho Nghệ An trở nên tha thiết và nồng nàn hơn.

Với bộ môn nghệ thuật đòi hỏi tính sáng tạo rất cao như âm nhạc sẽ không ai dám hứa bất cứ điều gì nhưng hy vọng dấu ấn đậm nét về đất và người Nghệ An qua chuyến đi này sẽ là “chất xúc tác” để những nghệ sĩ có tên tuổi trong làng âm nhạc rung động và viết nên những ca khúc hay, xứng tầm với vùng đất giàu truyền thống văn hóa – lịch sử.

Đặc biệt, trong Đoàn nhạc sĩ từ thủ đô vào có hai người con của Nghệ An là nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy (Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) và nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn (Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội). Với họ, quê hương luôn là chốn đi về rất đỗi thân thuộc, là bức tranh luôn được neo giữ trong tâm hồn nghệ sĩ luôn rộng mở, là thanh âm vang lên trong tâm tưởng mỗi ngày.

Đây thực sự là chuyến “về nguồn” đầy ấn tượng, đúng với cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, là về với cội nguồn của cảm xúc chân thành, xúc động đối với các nhạc sĩ. Vì thế, họ luôn ấp ủ niềm mong ước, khát vọng dâng hiến cho quê hương những khúc ca mang nặng ân tình, đẹp từ giai điệu, tiết tấu đến ca từ, ý nghĩa.

Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy trải lòng: “Với cá nhân mình, thì mình về quê thường xuyên, nhưng có thể nói lần về này có một ý nghĩa khác. Đã lâu lắm rồi mình mới có dịp trở lại các huyện miền Tây Nghệ An, lần này có một cảm xúc hoàn toàn khác. Dịp này, mình thực sự cảm ơn lãnh đạo tỉnh và bà con nhân dân đã tiếp đón nhiệt tình và vui vẻ. Mình tin với tình yêu luôn sẵn có và qua chuyến trải nghiệm này, các nhạc sĩ sẽ sáng tạo những tác phẩm hay, xứng tầm với vóc dáng của Nghệ An, quê hương của Bác Hồ muôn vàn kính yêu”.