Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng dự án đường ven biển qua Diễn Châu, Nghi Lộc

(Baonghean.vn) - Qua theo dõi từ tháng 4/2022 đến nay, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 19 vụ, 28 đối tượng phạm tội về pháo, thu giữ hơn 2,7 tấn pháo các loại. Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Văn bản số 621/KH-UBND ngày 12/9/2022 về kế hoạch phòng chống các hành vi vi phạm về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão.

(Baonghean.vn) -Đây là lần thứ 2 trong vòng nửa năm qua, mỏ đá của Công ty TNHH Hồng Trường ở xã Phà Đánh (Kỳ Sơn, Nghệ An) nổ mìn làm đá văng khiến nhà dân hư hỏng, người dân bị thương.

(Baonghean.vn) - Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Nghệ An học tập và làm theo lời Bác; Đoàn kết - Khát vọng - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm những nội dung trọng tâm như sau:

Mới đây, Thông tư 55/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 238/2016 quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đăng kiểm) đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành và đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới đã được Bộ Tài chính ban hành.

(Baonghean.vn) - Một lần nữa Sông Lam Nghệ An không thể giành chiến thắng trước SHB Đà Nẵng ở V.League 2022, trận hòa này tiếp tục kéo dài chuỗi trận không thắng của đội bóng xứ Nghệ lên con số 4. Một phong độ đáng báo động của thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng.

(Baonghean.vn) - Cách xã Châu Hồng không xa, tình trạng sụt lún bất thường, nứt nẻ nhà cửa cũng đang xảy ra tại xã Liên Hợp (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An). Khu vực sụt lún, nứt nẻ nằm gần với một mỏ thiếc. Điều khiến người dân lo lắng là mỏ thiếc này được phép bơm hút lượng nước rất lớn.

(Baonghean.vn) -Vòng 16 Sông Lam Nghệ An đã bị SHB Đà Nẵng cầm hoà ngay trên sân nhà. Trong buổi họp báo cả hai huấn luyện viên đã có những chia sẻ sau trận này.

(Baonghean.vn) - Dù được thi đấu trên sân nhà nhưng Sông Lam Nghệ An đã không thể có được kết quả như mong đợi. Huấn luyện viên Huy Hoàng cho rằng bàn thắng thứ 2 của SHB Đà Nẵng đã rơi vào thế việt vị.

(Baonghean.vn) - Dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng với những sai sót ở hàng thủ khiến Sông Lam Nghệ An chỉ có được kết quả hoà 2-2 trước SHB Đà Nẵng, tại vòng 16 V.League 2022.

(Baonghean.vn) - Hội thao ngành Ngân hàng Nghệ An năm 2022 có sự tham gia của gần 900 vận động viên, cùng rất nhiều cổ động viên, huấn luyện viên đến từ 42 đơn vị trên địa bàn.

(Baonghean.vn) - Chiều 13/9, đoàn giám sát do đồng chí Cao Thị Xuân - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm Trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về chương trình giám sát việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2016-2021.