Đẩy mạnh sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác hai tỉnh Nghệ An và Hưng Yên giai đoạn 2023-2025.

(Baonghean.vn) - Chiều nay (5/5), Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra tại TP. Vinh để xem xét, quyết định một số nội dung cấp thiết, quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế; giải quyết an sinh, xã hội trên địa bàn của tỉnh.

Trong quý I/2023, doanh số tất cả mẫu sedan hạng C bán ra tổng cộng 3.634 xe, sụt giảm 52% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, các mẫu sedan phân khúc này tại Việt Nam đều được hãng chạy ưu đãi, giảm giá để kéo khách hàng nhằm xả hàng tồn, tăng trưởng doanh số.

(Baonghean.vn) - Công an Nghệ An chuẩn bị sẵn sàng cho Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an Nhân dân lần thứ XII; Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 4/5; Tăng cường thanh tra, xử lý vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm trong mùa hè... là những nội dung nổi bật trong ngày 4/5.