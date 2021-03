Đẩy mạnh tuyên truyền, góp phần để Anh Sơn khẳng định vị trí tốp đầu các huyện miền núi

Các đồng chí: Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Anh Sơn; Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An chủ trì buổi làm việc.

Năm 2020, Huyện ủy Anh Sơn đã phối hợp hiệu quả với Báo Nghệ An trong việc tuyên truyền các thông tin đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Anh Sơn trên các ấn phẩm Báo Nghệ An.



Đã phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc đặt mua và sử dụng báo Đảng địa phương theo tinh thần Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hai đơn vị đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể, nhờ đó trên các ấn phẩm Báo Nghệ An có nhiều bài viết, các chuyên đề, mô hình hay trên các lĩnh vực, góp phần tạo sự ổn định, cổ vũ phong trào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Anh Sơn.

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Anh Sơn đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả của Báo Nghệ An trong công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh huyện. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Ngoài đưa tin phản ánh các hoạt động của huyện Anh Sơn diễn ra hàng ngày trên báo in và báo điện tử, Báo Nghệ An đã có nhiều bài viết đề cập phong phú các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng. Trong đó, nổi bật là tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn huyện; Tuyên truyền các mô hình, điển hình trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, xây dựng NTM; Tuyên truyền việc cải cách hành chính, thực thi công vụ; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể… bằng các hình thức thể hiện phong phú, đa dạng trên các ấn phẩm.

Đặc biệt, lĩnh vực xây dựng nông thôn mới đã được thể hiện qua các chuyên đề sâu, làm nổi bật Anh Sơn là huyện đi đầu trong phong trào xây dựng mô hình làng, bản, xã NTM ở khu vực miền núi.

Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Thời gian qua, đội ngũ phóng viên của Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao huyện đã phối hợp chặt chẽ với Báo Nghệ An trong việc phản ánh khá kịp thời các thông tin trên địa bàn huyện. Ngoài tin tức, đã có nhiều bài viết tốt về mảng kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng.

Công tác phối hợp trong việc đặt mua và sử dụng báo Đảng địa phương theo tinh thần Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện hiệu quả.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Anh Sơn kiểm tra dự án thi công trên địa bàn. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của huyện Anh Sơn trong công tác tuyên truyền trên Báo Nghệ An. Trong thời gian tới, Báo sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyên truyền về các hoạt động chính trị, xã hội, sự phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng. Trong đó chú trọng tuyên truyền về việc triển khai nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các lĩnh vực nổi bật của huyện, các mô hình, cách làm hay, tuyên truyền làm nổi bật các hoạt động văn hóa - xã hội, phát triển du lịch cộng đồng, tâm linh và Lễ hội "Uống nước nhớ nhớ nguồn 27/7"...