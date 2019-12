Đẩy mạnh tuyên truyền, góp phần xây dựng Anh Sơn sớm trở thành trung tâm vùng Tây Nam Nghệ An

Các đồng chí: Nguyễn Hữu Sáng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn; Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An chủ trì buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Năm 2019, Huyện ủy Anh Sơn đã có sự phối hợp với Báo Nghệ An trong việc tuyên truyền các thông tin đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Tổng số bài viết tiêu biểu về huyện Anh Sơn là 150 tin bài, chùm ảnh, ở các chuyên mục trên báo in Nghệ An, Nghệ An điện tử, trong đó, có nhiều chuyên đề, mô hình bài viết hay trên lĩnh vực xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội. Trong năm, đã phối hợp tổ chức 4 chuyên trang địa phương và 2 chuyên đề về thu thút đầu tư, thực hiện chương trình NTM...

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả của Báo Nghệ An trong công tác tuyên truyền. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Công tác phối hợp trong việc đặt mua sử dụng báo Đảng địa phương theo tinh thần Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện hiệu quả.