Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp

P.V: Chúng ta đang hướng mục tiêu nền sản xuất nông nghiệp tiên tiến, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và đem lại giá trị sản xuất cao, bền vững. Đồng chí có thể cho biết kết quả đạt của ngành trong thời gian qua?

Đồng chí Phùng Thành Vinh: Để thực hiện có hiệu quả việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) theo các mục tiêu đề ra trong quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng CNC tỉnh Nghệ An, định hướng đến năm 2030, cũng như các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thời gian qua, ngành Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng và tham mưu UBND tỉnh về công tác quy hoạch, kế hoạch, chính sách, các chương trình, đề án về ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các quy hoạch phù hợp với định hướng phát triển và tình hình thực tế giai đoạn hiện nay.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản quy định các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển ứng dụng CNC trong sản xuất nông nghiệp. Đến nay, các chính sách này đã và đang được thực hiện hiệu quả, đi vào cuộc sống, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội từ Trung ương đến địa phương.

Trong quá trình thực hiện, cùng với đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, ngành rất thành công trong việc thu hút các dự án nông nghiệp ứng dụng CNC như TH, Vinamilk; Masan... Bên cạnh đó, diện tích canh tác ứng dụng công nghệ tăng lên, tính đến hết năm 2023 Nghệ An có tổng diện tích canh tác nông nghiệp ứng dụng CNC trên 32.280,9 ha, chiếm 9,8% diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Việc ứng dụng các tiến bộ KHCN, CNC vào sản xuất nông nghiệp đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, thu hút được nhiều doanh nghiệp lớn vào đầu tư, tạo việc làm, nâng cao thu nhập; Giá trị sản xuất bình quân trên 250 triệu đồng/ha/năm, cao gấp 2-3 lần so với sản xuất nông nghiệp đại trà.

Giai đoạn vừa qua, Khu Lâm nghiệp ứng dụng CNC vùng Bắc Trung Bộ tại tỉnh Nghệ An đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 509/QĐ-TTg ngày 31/3/2021. Đây là 1 trong 3 khu lâm nghiệp ứng dụng CNC được thành lập sớm nhất trên cả nước. Mục tiêu đến năm 2025, ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ trở thành ngành kinh tế động lực trong sản xuất và xuất khẩu của toàn khu vực Bắc Trung Bộ nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng; xây dựng Nghệ An thành trung tâm sản xuất chế biến và xuất khẩu gỗ lớn ở Bắc Trung Bộ và khu vực miền Trung. Dự ước tổng vốn đầu tư là 3.340 tỷ đồng.



Ngành xác định rõ, sản xuất nông nghiệp CNC là nền tảng đáp ứng đòi hỏi mới của người tiêu dùng: sản phẩm phải “xanh”, đảm bảo tiêu chuẩn và hữu ích. Không chỉ sản phẩm mà cả quá trình sản xuất cũng phải “xanh” và thỏa mãn những tiêu chí chất lượng và chuẩn mực được thừa nhận - cam kết. Đồng thời, đây còn là giải pháp để sản xuất nông nghiệp có thể thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu…