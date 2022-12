Đẩy nhanh tiến độ dự án giao thông Vinh - Cửa Lò giai đoạn 2

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Dự án đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò có vai trò quan trọng tạo động lực phát triển kinh tế, kết nối thành phố Vinh và thị xã du lịch biển Cửa Lò. Các đơn vị thi công trên tuyến đang đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa công trình vào sử dụng.

Huy động tối đa nhân lực, thiết bị thi công

Những ngày cuối năm, trên công trường thi công dự án đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò, các công nhân và kỹ sư tại công trình làm việc với khí thế khẩn trương, nhộn nhịp, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, đồng thời chú trọng bảo đảm chất lượng công trình.

Kỹ sư Cao Xuân Vinh - Chỉ huy trưởng công trình, Công ty cổ phần Xây dựng Tân Nam cho biết: Là đơn vị đảm nhận khối lượng gói thầu lớn. Sau khi trúng thầu, nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công dự án, nhất là thi công hạng mục nền đắp K95 phụ thuộc vào thời tiết ở điểm mỏ và khu vực thi công.

Để đảm bảo tiến độ, hiện Công ty huy động hơn 30 máy móc, thiết bị, 6 xe vận chuyển; gần 50 công nhân ở công trường thi công xuyên trưa - tối, tăng thêm 2 ca ngày và đêm để bù thời gian ngừng thi công do ảnh hưởng của thời tiết vừa qua. Đến nay, đơn vị đã thi công đạt khoảng 15% khối lượng các hạng mục.

Dự án đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò giai đoạn 2 được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 02/12/2021. Công trình do Sở Giao thông Vận tải Nghệ An làm chủ đầu tư. Dự án đi qua 3 địa phương, gồm thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò.

Giai đoạn 2 của dự án có tổng mức đầu tư là 1.415 tỷ đồng (trong đó: xây lắp 1.210 tỷ đồng; chi phí giải phóng mặt bằng 2,76 tỷ đồng; dự phòng và chi phí khác 202,24 tỷ đồng).

Nguồn vốn được bố trí năm 2022 là 490 tỷ đồng; giải ngân được 378,244 tỷ đồng (xây lắp 364,696 tỷ đồng và chi khác 13,548 tỷ đồng) đạt 77,19%. Dự án do 3 nhà thầu: Công ty TNHH Hòa Hiệp, Công ty TNHH Tân Hưng, Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam thi công.

Khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ

Để đảm bảo tiến độ thi công, các nhà thầu bố trí thiết bị triển khai 8 mũi thi công nền đường (Công ty CP Xây dựng Tân Nam: 6 mũi; Công ty TNHH Hòa Hiệp: 1 mũi; Công ty TNHH Tân Hưng: 1 mũi) và 9 mũi đúc cấu kiện (Công ty CP Xây dựng Tân Nam: 4 mũi; Công ty TNHH Hòa Hiệp: 2 mũi; Công ty TNHH Tân Hưng: 3 mũi).

Theo kỹ sư Vũ Văn An - Tư vấn Trưởng, Công ty cổ phần Tư vấn giao thông vận tải cho biết: Thời điểm bắt đầu thi công dự án trời mưa gió nhiều, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công các mạng trên tuyến của nhà thầu.

Tư vấn giám sát thường xuyên có mặt ở hiện trường yêu cầu nhà thầu đảm bảo chất lượng các khâu kỹ thuật. Đây là dự án giao thông quan trọng, bởi vậy, yêu cầu đặt ra đối với nhà thầu phải thực hiện đồng bộ các hạng mục công trình theo từng giai đoạn cam kết.

Trong quá trình giám sát, văn phòng tư vấn có văn bản để chỉ đạo các nhà thầu làm đồng bộ, thi công đảm bảo chất lượng đắp nền đường, đồng thời, kiến nghị bổ sung hạng mục cống thoát nước trên tuyến.

Bên cạnh ảnh hưởng của thời tiết, trong quá trình thi công dự án gặp khó khăn, vướng mắc còn 3 hộ đoạn qua thành phố Vinh chưa bàn giao mặt bằng.

Về vấn đề này, ngày 24/11/2022, Sở Giao thông Vận tải cũng đã có Văn bản số 3834/SGTVT-QLDA gửi UBND thành phố Vinh đề nghị tháo gỡ vướng mắc, bàn giao mặt bằng cho dự án trước ngày 30/11/2022 và UBND thành phố Vinh cũng đã có Văn bản số 6487/UBND-TNMT ngày 01/12/2022, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND xã Nghi Đức làm việc với người dân, tuyên truyền, vận động không cản trở trong quá trình thực hiện dự án.

Xác định rõ đây là dự án có vai trò quan trọng tạo động lực phát triển kinh tế, là không gian trọng yếu kết nối trung tâm hành chính thành phố Vinh và thị xã du lịch biển Cửa Lò, do đó lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Công trình giao thông, đơn vị tư vấn giám sát cùng các nhà thầu thường xuyên bám công trường để công trình vừa đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công vừa đảm bảo tiến độ và chất lượng theo kế hoạch.

Theo kỹ sư Nguyễn Văn Hùng - Trưởng phòng Dự án 3, Ban Quản lý dự án Công trình giao thông Nghệ An (Sở Giao thông Vận tải) cho biết: Sau khi có kết quả trúng thầu của liên doanh 3 nhà thầu, Sở Giao thông Vận tải đã phân công cán bộ phụ trách bám sát hiện trường, chỉ đạo các nhà thầu bố trí các mũi để triển khai đồng loạt. Hàng tuần, hàng tháng, Sở Giao thông Vận tải tổ chức họp để kiểm điểm, đánh giá cụ thể theo tiến độ kế hoạch đề ra…

"Nếu tuần này không đảm bảo tiến độ được giao thì Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các nhà thầu bù lại tiến độ tuần tiếp theo kế hoạch đề ra. Trong quá trình thi công, nếu có gì vướng mắc thì Ban Quản lý Công trình giao thông và đơn vị tư vấn, giám sát sẽ kịp thời tháo gỡ cho các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo tiến độ giải ngân của dự án" - kỹ sư Nguyễn Văn Hùng chia sẻ.

Dự án đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò giai đoạn 2 được khởi công từ cuối tháng 7/2022, nhằm mở rộng quy hoạch đô thị, là tuyến đường lớn nhất, quan trọng nhất nối Vinh với Cửa Lò, được quy hoạch hiện đại. Dự án có vai trò quan trọng tạo động lực phát triển kinh tế, kết nối trung tâm hành chính thành phố Vinh và thị xã du lịch biển Cửa Lò.

Vì vậy, việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm hoàn thiện, đưa công trình vào sử dụng có ý nghĩa quan trọng, hình thành nên các dự án phát triển thương mại - dịch vụ; mở rộng không gian phát triển mới cho thành phố Vinh; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.