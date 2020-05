Để lại tâm thư, nam thanh niên nghi nhảy cầu sông Hiếu tự vẫn

Sáng 18/5, người dân đi đường phát hiện 1 bức thư viết cho gia đình và 1 chiếc điện thoại di động được để lại trên cầu, nghi ngờ có người vừa nhảy cầu tự vẫn, người dân nhanh chóng báo tin cho cơ quan chức năng.

Nạn nhân ban đầu được xác định là anh Hồ C.H. (23 tuổi), thường trú tại khối Tân Sơn, phường Hòa Hiếu (thị xã Thái Hòa).

Lực lượng PCCC&CNCH tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Chu Minh

Khoảng 6 giờ 40 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động Đội CC&CNCH số 3 xuất 1 xe CC&CNCH cùng 18 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp Công an thị xã Thái Hòa, lực lượng dân quân, dân phòng tìm kiếm nạn nhân. Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chia thành nhiều tổ công tác, triển khai xuồng máy, các thiết bị dò tìm dưới nước để tìm kiếm; do sông rộng, nước to, trời nắng nóng khiến việc tìm kiếm trở nên rất vất vả.