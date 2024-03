Để Nam sông Vinh thành vùng sáng…

Năm 2021, dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An có tên trong danh sách những dự án lĩnh vực nhà ở được UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra tiến độ. Bởi một thời gian sau Sở Xây dựng đề xuất UBND tỉnh xem xét cho gia hạn tiến độ thực hiện dự án này (tại Báo cáo số 667/SXD-BC ngày 1/3/2022) nên chúng tôi đã trở lại khối Tân An. Và điều được nghe từ các hộ dân không chỉ là những bức xúc dồn nén về tình trạng dự án treo, mà còn nỗi lo lắng vì mùa mưa sắp tới.

Khảo sát kỹ nơi sống của họ và các khu vực lân cận liên quan, hiểu rõ nỗi lo của họ. Cụm dân cư Tân An đang là vùng thấp trũng so với khu đô thị Vinh Heritage nằm sát kề. Nếu dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An được gia hạn thực hiện, cụm dân cư này sẽ nằm kẹp giữa hai khu đô thị, trở thành vùng lòng chảo, là túi đựng nước trong mùa mưa với những nguy cơ hết sức khó lường. Khối trưởng khối Tân An, anh Nguyễn Văn Hậu khi ấy đã nói: “Cốt nền của khu đô thị Vinh Heritage cao hơn cụm dân cư khối Tân An đến 1,5 mét. Nếu Khu đô thị Dầu khí Nghệ An được gia hạn, thực hiện đầu tư xây dựng, chắc chắn các hộ dân khối Tân An sẽ chịu cảnh lụt sâu khi có mưa lũ. Đây là vấn đề người dân và Ban cán sự khối Tân An đang lo lắng. Chúng tôi đã kiến nghị lên phường và tại lần đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, tuy nhiên chưa được xem xét giải quyết”.