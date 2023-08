Đề nghị thay đổi tội danh đối với cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

Ngày 17/9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Xuân Thăng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đến ngày 7/4/2023, CQĐT ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Xuân Thăng từ tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” sang tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngày 11/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can số 11/QĐ-CSKT-P9 đối với ông Phạm Xuân Thăng từ tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” thành tội “Nhận hối lộ” và có công văn đề nghị VKSND Tối cao phê chuẩn.

Theo CQĐT, đến nay chưa nhận được quyết định phê chuẩn hay không phê chuẩn của VKSND Tối cao.

Đối với bị can Phạm Xuân Thăng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị VKSND Tối cao xem xét phê chuẩn Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can số 11/QĐ-CSKT-P9 ngày 11/7/2023, truy tố bị can Phạm Xuân Thăng theo quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra xác định, ông Phạm Xuân Thăng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn Bí thư Tỉnh ủy, người đứng đầu cấp ủy tỉnh Hải Dương, lợi dụng nhiệm vụ phòng, chống dịch, với động cơ cá nhân đã kết luận, chỉ đạo đồng ý cho Công ty Việt Á vào tỉnh Hải Dương thực hiện công tác xét nghiệm Covid-19 theo đề nghị của ông Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế).

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cũng không chỉ đạo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan khảo sát, lựa chọn các đơn vị cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm với giá thành thấp, tiết kiệm cho ngân sách, doanh nghiệp và người dân mà chỉ đạo UBND tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan ký hợp đồng, sử dụng test xét nghiệm và các thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế khác của Công ty Việt Á.

Ông Phạm Xuân Thăng còn chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Hải Dương giao CDC Hải Dương phối hợp với Công ty Việt Á xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng, tăng công suất xét nghiệm, tạo nguồn doanh thu trái pháp luật cho Công ty Việt Á…

Kết luận điều tra cho rằng, do ông Thăng chỉ đạo, dẫn đến CDC Hải Dương hợp thức thủ tục đấu thầu, ký hợp đồng và thanh toán hơn 147 tỷ đồng cho Công ty Việt Á từ nguồn ngân sách Nhà nước trái quy định, gây thiệt hại hơn 73 tỷ đồng.

Vẫn theo kết luận điều tra, cựu Bí thư tỉnh ủy Hải Dương được ông Phan Quốc Việt đưa cho 100.000 USD (tương đương hơn 2,3 tỷ đồng).

Quá trình CDC Hải Dương hợp thức hồ sơ đấu thầu, ký hợp đồng, thanh toán tiền cho Công ty Việt Á, sau khi thỏa thuận và nhận 27 tỷ đồng tiền % ngoài hợp đồng của Công ty Việt Á, ông Phạm Duy Tuyến (cựu Giám đốc CDC Hải Dương) đã đưa cho ông Phạm Xuân Thăng 600 triệu đồng và 50.000 USD (tương đương hơn 1,1 tỷ đồng).

Cơ quan điều tra đánh giá ông Phạm Xuân Thăng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác để làm rõ bản chất vụ án; có thành tích xuất sắc trong công tác; đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền đã nhận của bị can Phan Quốc Việt và cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương Phạm Duy Tuyến.