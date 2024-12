Thời sự Để tất cả công nhân, người lao động đều có Tết Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động được các cấp công đoàn triển khai đồng loạt với nhiều hoạt động sáng tạo. Hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2025), chương trình Tết Sum vầy của Công đoàn Nghệ An năm nay có chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng" với nhiều hoạt động mới mẻ, nhiều thông điệp ý nghĩa.

Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với ông Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh về các hoạt động chăm lo Tết 2025 cho công nhân, người lao động.

PV: Nhiều năm nay, hoạt động Tết Sum vầy đã trở thành “ngày hội” được mong chờ trong công nhân, người lao động, trở thành niềm tự hào của tổ chức Công đoàn Nghệ An. Ông có thể điểm lại một số kết quả nổi bật thời gian gần đây? Theo ông, yếu tố nào làm nên những kết quả đó?

Ông Kha Văn Tám: Nếu xem Nghị quyết 02-NQ/TW năm 2021 về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” của Bộ Chính trị là một dấu mốc thì từ thời điểm thực hiện đến nay, Công đoàn Nghệ An đã chi 77 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động “Tết sum vầy”. Trong đó, năm 2024, với chủ đề “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ”, các cấp Công đoàn Nghệ An đã chi gần 20 tỷ đồng cho việc chăm lo Tết cho gần 23.000 đoàn viên, công nhân lao động.

Công nhân lao động xa quê nhận quà của Công đoàn Nghệ An sau khi đáp xuống từ chuyến tàu 0 đồng. Ảnh: Diệp Thanh LĐLĐ tỉnh đón công nhân về quê ăn Tết trên máy bay 0 đồng do tổ chức Công đoàn phối hợp doanh nghiệp thực hiện. Ảnh: Thanh Tùng Chương trình Tết Sum vầy do Công đoàn Viên chức tổ chức. Ảnh: Diệp Thanh Người lao động được kiểm tra sức khoẻ miễn phí tại chương trình Ngày hội Công nhân do Công đoàn Nghệ An tổ chức. Ảnh: Đình Tuyên

Cụ thể, tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024 do Liên đoàn Lao động tổ chức, chúng tôi đã trao quà cho 250 công nhân lao động tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất trị giá 640 nghìn đồng, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 30 công nhân, lao động tiêu biểu; trao 10 nhà Mái ấm Công đoàn với tổng số tiền 360 triệu đồng; phối hợp tổ chức thành công Chương trình trao quà của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An cho 600 đoàn viên, công nhân lao động với tổng số tiền 750 triệu đồng. Ngoài ra, thực hiện Chương trình “Đón công nhân về quê ăn Tết”, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức đón và tặng 100 suất quà cho công nhân người Nghệ An trở về từ Bình Dương với số tiền 100 triệu đồng; triển khai chương trình “Chợ Tết Công đoàn 2024" qua sàn giao dịch điện tử, hỗ trợ 3.000 thẻ mua hàng miễn phí với tổng trị giá 900 triệu đồng…

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn còn triển khai nhiều hoạt động tinh thần sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, người lao động.

Không chỉ tổ chức Tết Sum vầy chăm lo cho đoàn viên, người lao động, Công đoàn Nghệ An còn tích cực hướng về đối tượng là người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tính riêng trong 3 năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã ủng hộ chương trình “Tết Vì người nghèo” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An phát động với số tiền 15,2 tỷ đồng. Đây là tình cảm, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, chung tay với toàn hệ thống chính trị để chăm lo cho người nghèo trên địa bàn tỉnh, với mong muốn ai cũng có một cái Tết ấm áp.

Liên đoàn Lao động tỉnh luôn tích cực ủng hộ chương trình "Tết Vì người nghèo" do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An phát động. Ảnh: CSCC

Trong nhiều yếu tố làm nên kết quả trên, không thể không kể đến vai trò quan trọng của Nghị quyết 02 đối với Công đoàn Nghệ An. Quán triệt Nghị quyết, chúng tôi bám vào tinh thần đổi mới mà Nghị quyết đã gợi mở. Từ tinh thần đó, mỗi cán bộ công đoàn đã nỗ lực, quyết tâm trong đổi mới, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm trong từng hoạt động. Những kết quả trên còn đến từ sự chung tay của toàn xã hội vào công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Có thể nói, các cấp công đoàn đã huy động được sự hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, chính quyền địa phương, các cá nhân trong chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán.

PV: Tiếp nối những kết quả trên, chương trình Tết năm 2025 được xây dựng như thế nào, thưa ông?

Ông Kha Văn Tám: Năm nay, với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”, Công đoàn Nghệ An đã đề ra kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”. Theo đó, tổ chức đa dạng, linh hoạt các hình thức chăm lo, tập trung ở công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở. Các hoạt động chăm lo phải bảo đảm thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, người lao động, phù hợp với điều kiện tại địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Chúng tôi kỳ vọng những hoạt động này sẽ làm nên dấu ấn của Công đoàn Nghệ An trong chuỗi hoạt động hướng tới Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2025), chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Người lao động phấn khởi khi nhận quà từ chương trình "Tết Sum vầy" do Công đoàn KKT Đông Nam tổ chức. Ảnh: CSCC

Trong bối cảnh mới, khi quy định về việc thành lập công đoàn độc lập có hiệu lực, tổ chức Công đoàn Việt Nam đứng trước thách thức trong thu hút đoàn viên, người lao động. Trước tình hình này, thành công của chương trình "Tết sum vầy" nói riêng và hoạt động công đoàn nói chung sẽ góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong thực hiện chăm lo cho đoàn viên, người lao động; mang ý nghĩa cổ vũ đoàn viên, người lao động, nâng cao hiệu suất làm việc, đoàn kết xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; củng cố niềm tin, gắn kết giữa đoàn viên, người lao động với tổ chức Công đoàn; thu hút người lao động gia nhập Công đoàn Việt Nam.

Nắm bắt tâm tư người lao động và tình hình kinh doanh sản xuất của các doanh nghiệp. Ảnh: Diệp Thanh Công nhân, người lao động Nghệ An hưởng ứng phong trào nhuộm đỏ nhà xưởng bằng cờ Tổ quốc. Ảnh: CSCC Công nhân lao động tham gia giải thể thao do Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam tổ chức. Ảnh: CSCC

PV: Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về các chương trình chăm lo Tết năm 2025? So với những năm trước thì hoạt động năm nay có những điểm mới nào, thưa ông?

Ông Kha Văn Tám: Công đoàn Nghệ An tiếp tục duy trì triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình do Tổng Liên đoàn tổ chức như: Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2025” theo hình thức trực tuyến; Kế hoạch đón đoàn viên, người lao động về quê ăn Tết trên các “Chuyến bay Công đoàn”, “Chuyến tàu Công đoàn – Xuân 2025”; Tổ chức thăm, tặng quà, động viên, chúc Tết đoàn viên, người lao động với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Trung ương…

Với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”, các cấp công đoàn sẽ tập trung tổ chức các hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tập trung ở Công đoàn cơ sở và Công đoàn cấp trên cơ sở, hướng về đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó, tham mưu cho các đồng chí lãnh đạo địa phương thăm, tặng quà, động viên, chúc Tết đoàn viên, người lao động, đặc biệt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, giảm giờ làm, mất việc làm, đoàn viên, người lao động thuộc gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết; đoàn viên, người lao động ở lại đơn vị, doanh nghiệp để làm việc trong dịp Tết… Để san sẻ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ở cấp trên cơ sở, Liên đoàn Lao động huyện, ngành khảo sát, lên danh sách hỗ trợ bằng tiền mặt 500.000 đồng/người. Đối với các đơn vị được xác định cấp bù, trường hợp thiếu nguồn sẽ được Liên đoàn Lao động tỉnh xem xét hỗ trợ. Mỗi công đoàn cấp trên cơ sở lựa chọn chỉ đạo ít nhất 1 đơn vị tổ chức “Tết sum vầy – Xuân ơn Đảng”. Thời gian tổ chức trước ngày 19/01/2025 (tức là ngày 20/12 âm lịch).

Đồng chí Kha Văn Tám trao lì xì cho công nhân trong ngày đầu trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết 2024. Ảnh: Diệp Thanh

Song song với hoạt động chăm lo, trước sự phức tạp trong quan hệ lao động và thực trạng ngừng việc tập thể thời gian gần đây, cán bộ công đoàn sẽ chủ động tham gia với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động. Từ đó, kịp thời phát hiện những khúc mắc trong quan hệ lao động và có các giải pháp đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, người lao động, hài hoà quan hệ lao động ở các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp gặp khó khăn trong kinh doanh, sản xuất thời gian qua.

Về phía Liên đoàn Lao động tỉnh, ngoài việc tham mưu tổ chức cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà, động viên, chúc Tết đoàn viên, người lao động tại 10 doanh nghiệp, đơn vị, chúng tôi chỉ đạo Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” tại Khu Công nghiệp WHA và chỉ đạo Nhà Văn hóa Lao động tỉnh phối hợp với Công đoàn Viên chức, Công đoàn ngành Giáo dục, Liên đoàn Lao động thành phố Vinh tổ chức chương trình “Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng” năm 2025 cho đối tượng viên chức khối hành chính sự nghiệp. Đây là những hoạt động mới mang tính điểm nhấn trong chương trình Tết năm nay.

Ngày hội Công nhân do Công đoàn Nghệ An tổ chức. Ảnh: Đình Tuyên Công nhân, lao động các doanh nghiệp thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tham gia giải thể thao dành cho công nhân. Ảnh: CSCC Công nhân với phần thi thiết kế thời trang tái chế do Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam tổ chức. Ảnh: Diệp Thanh

PV: Cụ thể 2 chương trình lớn do Liên đoàn Lao động chỉ đạo thực hiện trong dịp Tết 2025 là gì vậy, thưa ông?

Ông Kha Văn Tám: Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” tại Khu Công nghiệp WHA có sự tham gia của 1.800 công nhân, lao động, trong đó 1.000 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc các doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam được nhận quà tại chương trình. Hiện nay, các công đoàn cơ sở đã háo hức tập luyện chuẩn bị các tiết mục “Vũ điệu Trẻ”, bộ sưu tập “Thời trang Xanh” và không gian trình diễn văn hóa Tết cổ truyền để biểu diễn tại chương trình. Ban tổ chức cũng xây dựng các hoạt động Teambuilding với các trò chơi dân gian sôi nổi, vui nhộn, phù hợp với công nhân, lao động.

Còn chương trình “Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng” năm 2025 với chủ đề: “Mừng Đảng quang vinh - Chào Xuân Ất Tỵ 2025” lại hướng đến đối tượng chăm lo là công chức, viên chức khối hành chính sự nghiệp với sự tham gia của 200 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc công đoàn ngành Giáo dục, Viên chức, Y tế và Liên đoàn Lao động thành phố Vinh; 95 công nhân, viên chức, người lao động tiêu biểu là đảng viên thuộc Liên đoàn Lao động huyện, thành, thị, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc; 800 cán bộ công đoàn, đoàn viên thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Vinh, Công đoàn Viên chức, Công đoàn ngành Giáo dục, Công đoàn ngành Y tế. Chương trình được xây dựng công phu, bài bản, hứa hẹn sẽ làm điểm nhấn trong chuỗi hoạt động Tết năm nay.

Những hoạt động trên sẽ được truyền thông kịp thời, rộng khắp nhằm tạo hiệu ứng và lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng xã hội về vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đối với hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết đến, Xuân về.

Với sự sáng tạo, tận tâm của tổ chức công đoàn, công nhân Nghệ An ngày càng được chăm lo thiết thực cả về vật chất lẫn tinh thần. Ảnh: Diệp Thanh

PV: Ông mong đợi những thay đổi nào đối với tổ chức công đoàn và công nhân lao động Nghệ An trong thời gian tới?

Ông Kha Văn Tám: Trong hệ thống công đoàn, tôi kỳ vọng sự sáng tạo, trách nhiệm từ đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, đặc biệt là cán bộ công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp có đông công nhân, người lao động. Từ sự sáng tạo và trách nhiệm đó các cấp công đoàn có thể nghiên cứu đổi mới cách trao quà cho công nhân, lao động, tạo hiệu ứng tích cực. Có thể phối hợp với người sử dụng lao động, căn cứ nguồn lực có thể tổ chức các hoạt động mừng tuổi đầu năm cho một số người lao động và đoàn viên quay lại nơi làm việc sớm nhất sau thời gian nghỉ Tết. Về lâu dài, đội ngũ cán bộ công đoàn thật sự đến gần hơn với người lao động, đặt trọn tâm huyết trong chăm lo, đặt trách nhiệm trong từng hoạt động…

Còn với công nhân, lao động, tôi mong sẽ có sự chăm lo nhiều hơn, toàn diện hơn, không chỉ trong các dịp đặc thù như Tết Sum vầy, Tháng Công nhân. Để làm được điều đó, cần có sự vào cuộc của toàn hệ thống, từ việc xây dựng chính sách tiền lương, doanh nghiệp đảm bảo đơn hàng và thu nhập, xây dựng các thiết chế văn hoá để chăm lo đời sống tinh thần... Có như vậy mới có thể ổn định cuộc sống lâu dài cho lực lượng sản xuất của toàn xã hội.

PV: Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!