Đề thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu dài và khó

(Baonghean.vn) -Tham gia trong buổi Họp báo Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 chiều 8/6, Cựu tuyển thủ Quốc gia, Quả bóng Vàng Việt Nam Lê Công Vinh chia sẻ những kỷ niệm và sự trưởng thành từ Cúp Báo Nghệ An của bản thân với các cầu thủ nhí.

(Baonghean.vn) - Từ một giải đấu phong trào ra đời năm 1996, Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đã trở thành giải thi đấu chính thức truyền thống hàng năm của tỉnh và là giải bóng đá trẻ có lịch sử lâu đời nhất ở Việt Nam.

(Baonghean.vn) - Chiều 8/6, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về công tác cán bộ.

(Baonghean.vn) - Chiều 8/6, tại Trung tâm Báo chí - Báo Nghệ An, Ban Tổ chức Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25, năm 2023 tổ chức họp báo thông tin về giải đấu.

(Baonghean.vn) - Chương trình xây dựng nông thôn mới là "không có điểm dừng”, do vậy, sau khi về đích nông thôn mới là nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và nấc thang mới là nông thôn mới thông minh. Tới đây, Nghệ An sẽ triển khai mô hình điểm về xã nông thôn mới thông minh.

(Baonghean.vn) - Hạt Kiểm lâm huyện Thanh Chương vừa ra quyết định xử phạt đối tượng phá rừng trên núi Giăng Màn số tiền 7,5 triệu đồng và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

(Baonghean.vn) - Chiều 8/6, Bộ Công an tổ chức phát động Cuộc thi giải báo chí với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”.

Ngày 8/6, Cơ quan CSĐT cho biết, đã di lý đối tượng Phạm Đức Nhật có hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi về Trại tạm giam Công an tỉnh để tiếp tục điều tra mở rộng.

(Baonghean.vn) - Công tác trọng tài ở Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An luôn được Ban Tổ chức giải đặt lên hàng đầu, trong đó, tiêu chí công tâm, trung thực, minh bạch là điều mà tổ trọng tài luôn phải tuân thủ để lựa chọn được đội chiến thắng xứng đáng.

(Baonghean.vn) - Vào lúc 15 giờ ngày 8/6, tại Trung tâm Báo chí Báo Nghệ An diễn ra họp báo, bốc thăm chia bảng Giải Bóng đá Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25. Tại đây các cầu thủ nhí và người hâm mộ còn được giao lưu với cựu tuyển thủ quốc gia Lê Công Vinh và các cầu thủ trẻ của CLB Sông Lam Nghệ An.