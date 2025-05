Pháp luật Đề xuất kiểm tra Đại dự án du lịch Đảo Chè - Cầu Cau Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND huyện Thanh Chương vừa đồng thời có văn bản đề nghị Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh đưa Dự án Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau vào danh mục kiểm tra năm 2025.

Kiến nghị kiểm tra

UBND huyện Thanh Chương vừa có Văn bản số 930/UBND-KTHT&ĐT ngày 21/4/2025, gửi UBND tỉnh và 2 Sở: Tài chính, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, với nội dung kiến nghị xem xét, có phương án xử lý đối với Dự án Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau tại xã Thanh An.

Vùng Đảo Chè - Cầu Cau, xã Thanh An, huyện Thanh Chương. Ảnh: Nguyễn Văn Diện

Tại văn bản này, UBND huyện Thanh Chương nêu rõ: Dự án Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau được UBND tỉnh phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 14/2/2017; phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tại Quyết định số 5868/QĐ-UBND ngày 5/12/2017. Theo đó, tiến độ dự án hoàn thành đầu tư xây dựng giai đoạn 1 là tháng 12/2017; đến tháng 10/2022 thì hoàn thành toàn bộ dự án. Tuy nhiên, đến nay, Dự án Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau chưa được triển khai thực hiện, chậm tiến độ.

Đồng thời, UBND huyện Thanh Chương báo cáo đã nhiều lần có văn bản báo cáo dự án chậm tiến độ, đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành có phương án xử lý. Ví như, ngày 25/2/2022, UBND huyện có Báo cáo số 65/BC-UBND gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (cũ) về dự án chậm tiến độ, kiến nghị đưa vào danh mục kế hoạch kiểm tra của Đoàn liên ngành tỉnh để kiểm tra, xử lý theo quy định. Đến ngày 24/11/2022, có Văn bản số 2689/UBND-KTHT báo cáo dự án là một trong những dự án trọng điểm thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXXI, nhiệm kỳ 2020-2025, đề nghị UBND tỉnh, các ban, ngành cấp tỉnh chỉ đạo giải quyết để dự án sớm được triển khai.

Nhiều năm qua, vùng Đảo Chè - Cầu Cau, xã Thanh An, huyện Thanh Chương là điểm đến hấp dẫn của du khách các nơi khi về Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Văn Diện

Ở các năm 2023 - 2024, UBND huyện Thanh Chương có các Văn bản: số 486/UBND-KTHT ngày 20/3/2023; số 393/UBND-KT&HT ngày 1/3/2024, báo cáo dự án chậm tiến độ để kiểm tra, xử lý theo quy định. Sau đó, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị để giải quyết tồn tại của dự án và có Thông báo số 211/TB-UBND ngày 20/3/2024 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An (nay là Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh) tại cuộc làm việc về giải quyết các tồn tại của dự án. Đến ngày 13/9/2024, UBND huyện Thanh Chương tiếp tục có Văn bản số 47/UBND- KT&HT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (cũ)…

Qua đó, UBND huyện Thanh Chương kiến nghị: “Đến nay, dự án chưa triển khai thực hiện, chưa có phương án xử lý cụ thể; đây là dự án trọng điểm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của vùng, có sự quan tâm rất lớn của cử tri, nhân dân trên địa bàn huyện, UBND huyện kính đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành quan tâm, sớm có phương án xử lý dự án”.

Do Dự án Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau nhiều năm không được chủ đầu tư thực hiện nên trong vùng Đảo Chè - Cầu Cau, xã Thanh An, huyện Thanh Chương đã có những vụ việc xây dựng trái pháp luật. Ảnh: Thành Cường

Tìm hiểu được biết, trước thời điểm UBND huyện Thanh Chương có Văn bản số 930/UBND-KTHT&ĐT (đã nêu ở trên), vào ngày 1/4/2025, Sở Tài chính có Văn bản số 1683/STC-TC&PTDN đề nghị các sở, ngành cùng UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát, báo cáo dự án chậm tiến độ, không triển khai trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính lưu ý “chỉ rà soát, báo cáo đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn ngoài Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp”; đồng thời, nêu rõ lý do là để “tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành năm 2025”.

Thậm chí trong vùng lòng hồ Đảo Chè - Cầu Cau đã từng bị người dân đắp đập chia cắt. Ảnh: Thành Cường

Thực hiện đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1683/STC-TC&PTDN, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã rà soát dự án chậm tiến độ, không triển khai thuộc lĩnh vực ngành quản lý. Đến ngày 24/4/2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Văn bản số 979/SVHTTDL-KHTC gửi Sở Tài chính, đề nghị Sở Tài chính tổng hợp, đưa Dự án Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau vào danh mục dự án đề xuất kiểm tra năm 2025.

Lý do vì dự án này được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng từ năm 2017, nhưng chưa thực hiện; nhà đầu tư chỉ mới thỏa thuận đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng với các hộ dân được 25,8 ha/285,33 ha (đạt 9,04%), với giá thỏa thuận là 10,7 tỷ đồng!

Không để lãng phí tài nguyên!

Ngược thời gian, vào ngày 15/11/2022, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 74/2022/QH15 đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Điều đáng quan tâm, trong danh sách những dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, hoặc chậm đưa đất vào sử dụng giai đoạn 2016 – 2021 kèm Nghị quyết số 74/2022/QH15, có tên Dự án Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau tại xã Thanh An, huyện Thanh Chương.

Bìa tuyến bài “Đại dự án du lịch Đảo Chè: 6 năm xây… trên giấy” trên Báo Nghệ An điện tử. Ảnh: Nhật Lân

Chính vì vậy, năm 2023, Báo Nghệ An đã tìm hiểu, phản ánh toàn diện Dự án Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau tại xã Thanh An, huyện Thanh Chương cùng những hệ lụy đã và đang phát sinh qua tuyến bài “Đại dự án du lịch Đảo Chè: 6 năm xây… trên giấy”.

Theo ông Trần Xuân Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao đổi, vào ngày 23/5/2023, bằng Quyết định số 1439/QĐ-UBND, UBND tỉnh đã phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035; trong đó, UBND tỉnh đã định hình “Thương hiệu du lịch đặc trưng của Nghệ An là: “Du lịch chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước và con người xứ Nghệ”.

Về Đảo Chè - Cầu Cau, xã Thanh An, huyện Thanh Chương đã được xác định có tiềm năng để thực hiện 5 trên 7 loại hình du lịch chính được xác định trong chiến lược phát triển du lịch của Nghệ An, gồm: Du lịch văn hóa - lịch sử (du lịch văn hóa, tâm linh, tham quan di tích, danh thắng; tôn giáo, thăm viếng, hành hương, về nguồn, ẩm thực, Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh); Du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe (biển, đảo; núi; vùng khí hậu đặc biệt); Du lịch sinh thái, khám phá, thám hiểm (sông, hồ; nghiên cứu/thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển thế giới; lặn biển, leo núi); Du lịch cộng đồng, trải nghiệm; Du lịch MICE.

Ngoài ra, khu vực Đảo Chè - Cầu Cau còn là nơi nằm trên trục đường Hồ Chí Minh, rất thuận tiện cho việc thiết lập một hành trình nhiều điểm đến kết nối từ Tây Bắc vào đến miền Trung. Đặc biệt là trục du lịch kết nối Ninh Bình - Đảo Chè - Phong Nha Kẻ Bàng.

Đối với nội tỉnh, để phát triển không gian du lịch, giữ chân du khách ở lại lâu hơn với Nghệ An thì Đảo Chè là điểm kéo dài theo hành trình kết nối Cửa Lò - quê Bác.

Chính vì những nội dung trên, Đảo Chè - Cầu Cau có một vị trí và tiềm năng rất lớn trong việc phát triển du lịch của tỉnh Nghệ An, đảm bảo đầy đủ các yếu tố để thực hiện thành công Chiến lược phát triển du lịch của tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Với Dự án Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau, được Sở Kế hoạch và Đầu tư (cũ) cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3515310746 ngày 19/2/2017. Theo tiến độ thực hiện dự án được duyệt tại Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, sẽ hoàn thành dịp tháng 10/2022.

Tuy nhiên đến nay, chủ đầu tư mới chỉ thỏa thuận đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng với các hộ dân được 25,8 ha/285,33 ha; các hạng mục xây dựng dự án chưa thực hiện so với tiến độ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp.

Mặt khác, UBND tỉnh cũng đã nhiều lần tổ chức họp, rà soát, yêu cầu triển khai thực hiện dự án nhưng nhà đầu tư không thực hiện các nội dung chỉ đạo.

Đến với vùng Đảo Chè - Cầu Cau, xã Thanh An, huyện Thanh Chương, mọi du khách đều có ấn tượng tốt với phong cảnh thiên nhiên nơi đây. Ảnh: Nguyễn Văn Diện (Trung tâm VH-TD-TT huyện Thanh Chương)

Vì vậy, nếu Dự án Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau không có sự thay đổi, một trong những nội dung của Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 của tỉnh Nghệ An sẽ không thể hoàn thiện; tỉnh Nghệ An cũng sẽ không có đủ không gian để phát triển du lịch, không có sản phẩm du lịch mới để thu hút du khách.

“Vì vậy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong muốn UBND tỉnh sớm có quyết định phù hợp để nhà đầu tư tiếp tục triển khai, hoặc thu hồi chủ trương đầu tư để tìm nhà đầu tư mới...”, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Xuân Cường trao đổi thêm.